Prohibirán el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros con pasaporte vigente.

Tener el pasaporte vigente no siempre es suficiente para viajar. Muchos viajeros llegan al mostrador con un documento en regla y aun así se encuentran con que no pueden embarcar.

La razón es que la mayoría de los países no solo exigen que el pasaporte esté activo al momento del viaje, sino que debe mantener una validez adicional de entre tres y seis meses más allá de la fecha prevista de salida del destino.

El Ministerio de Asuntos Exteriores recuerda que el documento de viaje debe ser válido hasta al menos tres meses después de la fecha de salida del espacio Schengen y haber sido expedido en los últimos diez años.

Quien no cumpla cualquiera de las dos condiciones puede quedarse sin entrar, incluso si el pasaporte técnicamente sigue vigente.

Los distintos requisitos que se deben tener en cuenta antes de ingresar a España como ciudadano o extranjero. Shutterstock

Qué pasa si no se cumple el requisito

Si el pasaporte no cumple con el margen de vigencia exigido, las consecuencias son inmediatas y costosas. Las aerolíneas tienen la obligación de verificar la documentación antes del embarque y pueden denegar el acceso al vuelo sin posibilidad de reembolso.

En la frontera, las autoridades migratorias pueden rechazar la entrada y obligar al viajero a regresar por su cuenta.

A eso se suma que un pasaporte con daños físicos visibles, páginas rasgadas, manchas severas o datos ilegibles tampoco es aceptado, independientemente de su fecha de vencimiento.

Las autoridades consideran que ese tipo de documento ha perdido su validez como identificación oficial.

Los requisitos legales que se deben cumplir para ingresar a España sin problemas. Shutterstock

Requisitos para ingresar a España y evitar problemas en frontera

España exige cumplir con varias condiciones para autorizar la entrada de ciudadanos de terceros Estados. Entre los principales puntos a tener en cuenta:

Pasaporte válido y en vigor, que “deberá ser válido hasta 3 meses después de la fecha prevista de salida del territorio Schengen”

Visado válido, en caso de ser requerido según la nacionalidad

Justificación del motivo del viaje (turismo, negocios, estudios, etc.)

Prueba de alojamiento o carta de invitación

Acreditación de medios económicos suficientes

En 2026, se exige un mínimo de 118 euros por persona y día, con un piso de 1065 euros, independientemente de la duración de la estancia.

Lo que hay que revisar antes de comprar el pasaje

Antes de confirmar cualquier viaje internacional, conviene verificar cuatro puntos concretos:

Fecha exacta de vencimiento del pasaporte y si cumple el margen adicional exigido

Requisitos específicos del país de destino, que varían según la nacionalidad del viajero

Condiciones de los países de escala o conexión, que pueden tener sus propias exigencias

Estado físico del documento

Si la vigencia es corta, los expertos recomiendan iniciar el trámite de renovación con al menos tres meses de antelación, especialmente en temporada alta, cuando los plazos de las citas consulares se alargan considerablemente.