Viajar a Lisboa por menos de 200 euros ya es posible gracias a una nueva oferta de Viajes El Corte Inglés, que lanza un paquete con vuelo y hotel a bajo coste. De ese modo, la promoción permite descubrir la capital portuguesa a un precio competitivo durante 2026. La propuesta incluye billete de ida y vuelta en clase turista desde Madrid y alojamiento en habitación doble, convirtiéndose en una de las opciones más atractivas para quienes buscan una escapada urbana por Europa sin disparar el presupuesto. Lisboa, con su combinación de tradición, gastronomía y monumentos históricos, se posiciona como uno de los destinos estrella del viejo continente. El paquete “Vuelo + Hotel” de Viajes El Corte Inglés está disponible desde 193 euros por persona para estancias de 4 días y 3 noches. Los precios “desde” son válidos para nuevas reservas realizadas desde enero de 2026, para viajar en determinadas salidas hasta el 31 de diciembre de 2026. Se trata de una oportunidad para descubrir Lisboa con la comodidad de tener organizados los principales servicios del viaje en un solo paquete. La capital lusa es un auténtico escaparate de la cocina tradicional del país. Entre los platos más representativos se encuentran: En junio, durante la festividad de San Antonio (12 de junio), es habitual encontrar parrilladas de sardinas en las calles del centro. La capital portuguesa ofrece una amplia red de museos culturales, históricos y modernos que permiten conocer su pasado y su identidad artística: El viaje a Lisboa con Viajes El Corte Inglés está disponible desde 193 euros por persona para 4 días y 3 noches, con un 10% de descuento. El producto con avión incluye vuelo ida y vuelta en clase turista desde Madrid y tasas aéreas, que pueden variar. Además, se ofrece la posibilidad de pago en 3 meses con la Tarjeta El Corte Inglés, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, E.F.C., S.A., sujeta a aprobación. Las reservas y la consulta de condiciones pueden realizarse a través de Viajes El Corte Inglés.