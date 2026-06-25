El Corte Inglés lanza ofertas para conocer el Lago de Como: el paquete incluye 6 días para viajar en el norte de Italia . (Fuente: Shutterstock).

El Corte Inglés ha puesto en marcha una oferta para recorrer el norte de Italia a través de una ruta de seis días en coche que conecta algunas de las ciudades y lagos más famosos del país. El paquete, denominado “Ruta por los idílicos Lagos del Norte, de Milán a Verona”, permite descubrir enclaves históricos, paisajes alpinos y destinos de gran atractivo turístico.

La propuesta está disponible para viajar entre junio de 2026 y junio de 2027 y combina naturaleza, patrimonio artístico, gastronomía y localidades vinculadas al glamour de la Belle Époque. El recorrido atraviesa los lagos de Orta, Maggiore, Como y Garda, además de ciudades como Milán, Bérgamo, Brescia, Verona, Módena y Parma.

Qué incluye el paquete turístico por los lagos del norte de Italia

La oferta contempla un viaje de seis días bajo la modalidad “a tu aire en coche”, diseñado para que cada viajero gestione sus tiempos y visitas. El paquete incluye:

Vuelo de ida y vuelta.

Estancia en hoteles seleccionados en Milán, Como, Brescia y Verona.

Régimen de alojamiento elegido en cada ciudad.

Coche de alquiler durante el recorrido.

Seguro de viaje.

La ruta permite descubrir algunos de los destinos más populares del norte italiano, conocidos por sus villas históricas, embarcaderos, paisajes lacustres y localidades que han atraído durante siglos a artistas, escritores y viajeros de todo el mundo.

El Corte Inglés lanza un paquete que incluye 6 días para viajar en el norte de Italia. (Fuente: Shutterstock)

Itinerario completo: día por día del viaje

Día 1: llegada a Milán

El recorrido comienza con el vuelo hacia Milán y la recogida del coche de alquiler. La capital de la moda y el diseño ofrece atractivos como la plaza del Duomo, la Galería Vittorio Emanuele II, el Teatro de La Scala, el barrio de Navigli y el Parque Sempione.

Día 2: Lago de Orta, Lago Maggiore y Lago de Como

La segunda jornada incluye la visita a Orta de San Giulio y al Lago de Orta antes de continuar hacia el Lago Maggiore, con paradas en Arona y Stresa. También se recomienda conocer las Islas Borromeas. El día finaliza en el Lago de Como, uno de los destinos más exclusivos y fotografiados de Italia.

Día 3: Como, Bellagio, Bérgamo y Brescia

Tras recorrer la ciudad de Como, la ruta continúa hacia Lecco y Bellagio. Posteriormente, los viajeros visitan Bérgamo, famosa por su ciudad alta medieval, antes de llegar a Brescia para pasar la noche.

Día 4: Lago de Garda y Verona

La jornada se desarrolla alrededor del Lago de Garda, con visitas a Sirmione y Desenzano del Garda. Por la tarde, la ruta llega a Verona, ciudad conocida por la historia de Romeo y Julieta y por su importante patrimonio histórico.

Día 5: Verona, Módena, Parma y regreso a Milán

El viaje continúa con tiempo libre para conocer Verona. Después, el itinerario propone diferentes opciones para regresar a Milán, incluyendo paradas en Módena, Parma o Piacenza.

Día 6: regreso a la ciudad de origen

La experiencia concluye con la devolución del vehículo de alquiler en el aeropuerto de Milán y el vuelo de regreso.

Verona, ciudad conocida por la historia de Romeo y Julieta y por su importante patrimonio histórico. (Fuente: Shutterstock).

Precio del viaje y condiciones de la oferta

El paquete turístico tiene un precio promocional desde 270 euros por persona, tras aplicarse un descuento del 10% sobre la tarifa original de 300 euros. Entre las condiciones destacadas, se especifica que la recogida del coche de alquiler requiere una tarjeta de crédito a nombre del conductor principal y que las excursiones propuestas son orientativas, permitiendo a cada viajero personalizar el recorrido según sus intereses.

Además, la agencia recomienda aprovechar la Verona Card, disponible en versiones de 24 y 48 horas, para acceder a los principales monumentos, museos e iglesias de la ciudad con mayor comodidad y ahorro de tiempo.