El Corte Inglés lanza viajes para conocer Cabo Verde: ofrecen promociones para visitar la isla por menos de 730 euros. (Foto: Pixabay)

Viajes El Corte Inglés promociona escapadas a Cabo Verde con vuelos, traslados y alojamiento incluidos. La oferta incorpora descuentos adicionales, financiación sin intereses y viajes disponibles hasta finales de 2026.

La empresa ha puesto en marcha una nueva promoción para quienes buscan disfrutar de unas vacaciones en un destino paradisíaco sin realizar un gran desembolso. En ese contexto, la compañía ofrece paquetes para conocer uno de los archipiélagos más atractivos del Atlántico.

La oferta permite viajar a la Isla de Sal durante ocho días y siete noches, combinando playas de arena fina, clima agradable durante todo el año y una amplia variedad de actividades al aire libre. Además, los viajeros pueden beneficiarse de descuentos adicionales, promociones especiales y opciones de financiación sin intereses.

Cabo Verde: el destino que combina playas, naturaleza y cultura

La propuesta de Viajes El Corte Inglés está centrada en la Isla de Sal, uno de los principales puntos de entrada a Cabo Verde y uno de los destinos más visitados del archipiélago. El paquete incluye vuelos de ida y vuelta en clase turista desde Madrid, tasas aéreas sujetas a posibles variaciones, traslados y estancia en hotel.

Cabo Verde es un archipiélago situado frente a la costa occidental de África que destaca por la diversidad de sus paisajes y experiencias. La Isla de Sal es especialmente conocida por sus extensas playas, sus piscinas naturales como Buracona y por ser uno de los lugares más valorados para practicar deportes acuáticos como kitesurf, windsurf y buceo.

Más allá de Sal, el país cuenta con otros destinos destacados como Santiago, donde se encuentra la capital Praia y la histórica Ciudad Vieja; São Vicente, reconocida por su ambiente cultural y musical; y Santo Antão, considerada la isla más verde y montañosa del archipiélago, ideal para el senderismo.

El clima es otro de los grandes atractivos de Cabo Verde, con temperaturas agradables durante todo el año, escasas lluvias y condiciones favorables para disfrutar tanto de actividades al aire libre como de jornadas de descanso junto al mar.

Cabo Verde combina playas infinitas, cultura criolla y paisajes volcánicos de gran belleza. Viajes El Corte Inglés

Precio del viaje y cómo reservar la promoción

La oferta está disponible desde 727 euros por persona para una estancia de ocho días y siete noches en ocupación doble y con el régimen indicado en la reserva. Los precios promocionales son válidos para nuevas reservas realizadas entre el 1 y el 30 de junio, con estancias disponibles hasta el 31 de diciembre de 2026.

Además del precio reducido, Viajes El Corte Inglés ofrece promociones adicionales como descuentos de hasta el 10% por reserva anticipada en determinados productos y rebajas de hasta 250 euros por persona ya aplicadas en el precio final de algunas ofertas.

Los clientes también pueden financiar compras superiores a 300 euros hasta en 12 meses sin intereses utilizando la Tarjeta El Corte Inglés, siempre sujeto a la aprobación de la entidad financiera correspondiente.

Los viajeros deben realizar el pago de la Tasa de Seguridad Aeroportuaria (TSA). (Fuente: Shutterstock).

Condiciones y documentación necesaria para viajar a Cabo Verde

Para viajar a Cabo Verde es obligatorio disponer de un pasaporte con una validez superior a seis meses desde la fecha de entrada al país. Además, los viajeros deben realizar el pago de la Tasa de Seguridad Aeroportuaria (TSA) mediante el sistema EASE con al menos cinco días de antelación al viaje.

También es necesario contar con comprobante de alojamiento y billete de ida y vuelta. El visado únicamente será obligatorio para estancias superiores a 30 días. Aunque no existen vacunas obligatorias para la mayoría de los viajeros, se recomienda tener actualizadas las correspondientes a hepatitis A y B, tétanos y, en determinados casos, fiebre amarilla.