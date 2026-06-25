25/06/2026.- Residentes caminan entre los escombros de varios bloques de viviendas dañados por los terremotos en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves.

Venezuela atraviesa una grave emergencia después de que dos potentes sismos de magnitud 7,1 sacudieran el país el miércoles. Según el último balance oficial difundido por la dirigente venezolana, Delcy Rodríguez, la tragedia dejó hasta el momento 188 fallecidos, 1.520 heridos confirmados, mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate en las zonas afectadas.

La tragedia también afecta de manera directa a España. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, confirmó que 68 españoles todavía no han podido ser localizados tras los terremotos.

Sánchez habla con Delcy Rodríguez y le garantiza la ayuda española tras los terremotos

El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha mantenido este jueves una conversación telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la que le ha garantizado la ayuda necesaria de España tras los efectos de los dos terremotos sufridos por su país.

Sánchez ha informado en las redes sociales de esa conversación, en la que ha dicho que le ha trasladado la solidaridad de España con el pueblo venezolano y el afecto a las víctimas y sus familias.“España está preparada para ayudar”, ha subrayado el jefe del Ejecutivo.

Dos fuertes sismos sacudieron Venezuela en un minuto, el principal fue de magnitud 7,5. Foto: EFE.

Ante la magnitud del desastre, España se sumó a la respuesta internacional y puso a disposición recursos humanos y materiales para colaborar con las autoridades venezolanas. La ayuda también llegará a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, activado por la Unión Europea tras la solicitud formal de asistencia realizada por Caracas.

España, Italia y la República Checa anunciaron el envío de equipos especializados, mientras Bruselas activó el sistema satelital Copernicus para evaluar los daños y facilitar las operaciones de emergencia.

¿Qué ayuda enviará España a Venezuela?

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, mantuvo una conversación con el canciller venezolano, Yván Gil, para trasladarle la disposición de España a colaborar a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Un total de 54 militares del Segundo Batallón de Intervención de Emergencias de la UME, con base en Morón de la Frontera, permanecen preparados para desplazarse a Venezuela junto a perros especializados en la localización de personas atrapadas entre los escombros.

BARCELONA, 25/06/2026.- La comunidad venezolana se reúne este jueves en el santuario de Santa Gema, en les Corts, para rezar por las víctimas de los terremotos que sacudieron el país y que han causado decenas de muertos y centenares de heridos. EFE/Alejandro García Fuente: EFE Alejandro García

La Comunidad de Madrid también tiene listo al Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata (Ericam), integrado por 40 bomberos especializados en rescates en estructuras colapsadas, cuatro unidades caninas para la localización de víctimas y personal sanitario del Summa 112. Además, la Unión Europea coordina el envío de ayuda internacional junto con Italia y la República Checa, países que también ofrecieron asistencia para las tareas de rescate.

¿Cómo reaccionó España ante la tragedia en Venezuela?

Los mensajes de solidaridad se multiplicaron desde las primeras horas posteriores al desastre. Los reyes de España trasladaron su apoyo al pueblo venezolano y expresaron su solidaridad con los heridos y las comunidades afectadas por los terremotos. Por su parte, la reina Letizia aseguró que el operativo de ayuda y reconstrucción representará “un gran desafío” debido a la magnitud de los daños.

Los mensajes de solidaridad se multiplicaron desde las primeras horas posteriores al desastre.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, envió su respaldo a los venezolanos afectados por la tragedia. También se pronunciaron el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo; el presidente de Vox, Santiago Abascal; y la Conferencia Episcopal Española, que trasladó sus condolencias a las víctimas y sus familias.

La emergencia tiene una especial repercusión en España por los estrechos vínculos entre ambos países. En Venezuela residen cerca de 150.000 españoles y en España vive una comunidad venezolana cercana a las 400.000 personas. La Embajada de Venezuela en Madrid habilitó canales de información para asistir a quienes buscan noticias de familiares afectados por el desastre.

Además, Telefónica activó llamadas gratuitas a través de Movistar y O2 para facilitar la comunicación entre familiares y seres queridos. Al mismo tiempo, las aerolíneas Iberia, Air Europa y Plus Ultra cancelaron sus vuelos entre Madrid y Caracas debido al cierre temporal del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar.

El apoyo también llegó desde el deporte. La Real Federación Española de Fútbol y clubes como el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el FC Barcelona, el Athletic Club, el Real Betis, el Valencia, la Real Sociedad, el Espanyol y el Celta de Vigo, entre otros, expresaron públicamente sus condolencias y solidaridad con las víctimas de la catástrofe.

Mensajes de apoyo y solidaridad de líderes mundiales tras los terremotos en Venezuela