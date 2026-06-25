Audi presentó una nueva versión de uno de sus modelos más famosos: cuenta con mejor diseño, mayor comodidad y tecnología más avanzada.

Audi presentó una profunda actualización para la gama A3, uno de los modelos más populares de la marca alemana. La renovación incorpora un interior completamente rediseñado, nuevas tecnologías digitales y una ampliación de los sistemas de asistencia al conductor, con el objetivo de ofrecer una experiencia más cómoda, conectada y segura.

La actualización alcanza a toda la familia A3, incluyendo las versiones Sportback, Sedan, allstreet, e-hybrid, S3 y RS 3. Además de los cambios estéticos, los modelos suman nuevas funciones inteligentes, opciones de personalización y mejoras en la conducción diaria.

Motores para todos los perfiles: gasolina, diésel, híbridos y versiones deportivas

La gama Audi A3 mantiene una amplia variedad de motorizaciones para adaptarse a diferentes necesidades. Los motores de gasolina y diésel están disponibles con potencias de 116 CV y 150 CV. Por su parte, el A3 e-hybrid se ofrece con versiones de 204 CV y 272 CV, alcanzando una autonomía eléctrica de hasta 143 kilómetros según el ciclo WLTP.

La batería del híbrido enchufable puede recargarse completamente en aproximadamente media hora mediante carga rápida en corriente continua. Además, la capacidad de remolque aumenta hasta los 1700 kilogramos.

En el extremo más deportivo de la gama se encuentran las versiones S3 y RS 3. El Audi S3 incorpora un motor turbo de cuatro cilindros con 333 CV, mientras que el RS 3 utiliza un motor 2.5 TFSI de cinco cilindros que desarrolla 400 CV. Ambos modelos cuentan con tracción integral quattro y sistema torque splitter para mejorar la dinámica de conducción.

Audi presentó una nueva versión de uno de sus modelos más famosos: cuenta con mejor diseño, mayor comodidad y tecnología más avanzada. Audi

Diseño y tecnología: así cambia el nuevo Audi A3

Un interior completamente renovado

El principal cambio se encuentra en el habitáculo. El nuevo A3 incorpora una pantalla curva compuesta por el Audi virtual cockpit de 11,9 pulgadas y una pantalla panorámica MMI de 12,8 pulgadas.

También se rediseñó el salpicadero, que ahora presenta una moldura más amplia y continua, además de nuevas opciones de materiales como fibra de carbono, microfibra Dinamica y tejidos específicos. La consola central también fue actualizada e incluye una bandeja para teléfonos móviles con carga inalámbrica de 25 vatios.

Nuevos sistemas de asistencia a la conducción

Audi amplió significativamente el equipamiento tecnológico con nuevas ayudas al conductor:

Control de crucero adaptativo plus con asistencia activa de carril hasta 210 km/h.

Frenado automático ante semáforos en rojo.

Cambio automático de carril en autopistas al activar el intermitente.

Uso de datos de tráfico basados en la nube para mejorar la conducción.

Cuatro cámaras de visión periférica con imagen 360 grados y visualización 3D.

Sistema de aparcamiento autónomo park assist plus.

Función remota park assist pro mediante la aplicación myAudi.

Aparcamiento programado trained parking con capacidad para memorizar hasta cinco maniobras.

Asistente de marcha atrás capaz de recorrer automáticamente hasta 50 metros siguiendo el trayecto realizado previamente.

Más conectividad y digitalización

La actualización incorpora nuevas funciones digitales a través de Audi connect y la aplicación myAudi. Los usuarios podrán consultar de forma remota la ubicación del vehículo, el estado de puertas y ventanas, el freno de mano, el nivel de combustible, la presión de los neumáticos y los intervalos de mantenimiento.

Además, mediante las funciones bajo demanda (functions on demand), será posible incorporar nuevas prestaciones después de la compra, incluyendo mejoras en el sistema de audio y sonido envolvente virtual.

Nuevas firmas lumínicas y personalización

Los modelos S3 y RS 3 estrenan nuevos emblemas específicos en la parrilla Singleframe y firmas lumínicas digitales exclusivas. Los conductores podrán elegir entre cuatro diseños diferentes para las luces diurnas de los faros Matrix LED y personalizar la configuración directamente desde el sistema MMI.

Audi presentó una nueva versión de uno de sus modelos más famosos: cuenta con mejor diseño, mayor comodidad y tecnología más avanzada. Fuente: AUDI AG Audi

Cuándo llega a España y cuáles serán sus precios

Los Audi A3 actualizados estarán disponibles en los concesionarios españoles a partir de finales de septiembre de 2026. Los precios anunciados por la marca son los siguientes:

Audi A3 Sportback: desde 33.650 euros.

Audi A3 Sportback e-hybrid: desde 48.300 euros.

Audi S3: desde 69.250 euros.

Audi RS 3: desde 89.000 euros.

Con esta actualización, Audi refuerza la competitividad de su vehículo estrella apostando por una mayor digitalización, nuevas tecnologías de asistencia y una experiencia de conducción más avanzada.