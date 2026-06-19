Golpe inesperado en la alta dirección de El Corte Inglés. Cuando nada lo hacía presagiar, la cadena de grandes almacenes cesa a su director general, Santiago Bau, quien no llegó a cumplir un año en el cargo.

Bau fue nombrado en octubre pasado, mes precisamente en el que rodó la cabeza del CEO de la compañía, el argentino Gastón Bottazzini, también con una breve permanencia en el puesto dado que ocupo el sillón de consejero delegado tan solo 15 meses.

En su lugar, y a propuesta de la presidenta Cristina Álvarez, el consejo de administración por unanimidad aprobó el nombramiento de Javier Catena como consejero del Grupo. Vale destacar, además, que Cristina llegó a lo más alto de la empresa el pasado 15 de enero, hecho que sorprende aún más el movimiento anunciado hoy.

Catena, que dejó la compañía a finales del año pasado cuando ejercía la máxima responsabilidad del negocio inmobiliario de El Corte Inglés, será el responsable de la implementación del Plan Estratégico de la compañía, que se encuentra en proceso de actualización.

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El nuevo CEO de El Corte Inglés

Asimismo, Catena regresó a la compañía con plenos poderes, ya que El Corte Inglés detalló en un comunicado que las distintas unidades de negocio del grupo reportarán al CEO, que pasará a dirigir el comité de dirección.

“El consejero delegado cuenta con una notable experiencia y conocimiento de la compañía. Javier Catena ha sido director de operaciones (COO), dirigiendo las áreas de cadena de suministro, logística y real estate”, completó El Corte Inglés la información.

En tanto, para Cristina Álvarez, “la incorporación de Javier Catena, con el apoyo de nuestro gran equipo directivo, será decisiva en esta nueva etapa de crecimiento e inversión, a la vez que permite reforzar una estructura de gobierno corporativo más adaptada a los nuevos retos”.

Como es habitual en estos casos, Álvarez agradeció “expresamente” a Bau su “compromiso y capacidad de ejecución, claves en la senda de crecimiento y solidez financiera del grupo en los cuatro últimos años”.

Por último, la presidenta deseó al ahora ex ejecutivo de El Corte Inglés “todo el éxito en sus nuevos proyectos personales”.

El récord de beneficios para El Corte Inglés. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Récord de beneficio para El Corte Inglés

Tan sólo cuatro días atrás, El Corte Inglés anunció logró en el ejercicio 2025-26 (cerrado a 28 de febrero de 2026) un sólido crecimiento tanto en ventas y rentabilidad, con incrementos de doble dígito en resultados.

En números, el resultado neto llegó a los 628 millones de euros, un 22,8% más que el pasado ejercicio, mientras que el beneficio neto recurrente se situó en 522 millones, un 11% superior al año anterior.

Otra excelente noticia que mostró la cuenta de resultados vino de la mano de la deuda financiera que se redujo en 148 millones de euros.

El volumen global de ingresos consolidado se situó en 17.247 millones de euros, con una cifra de negocio que alcanzó los 14.988 millones, lo que supone un incremento de un 2% a superficie comparable.

En este apartado, El Corte Inglés subrayó que destaca el impulso del Retail con una clara aceleración en los períodos de mayor actividad comercial, especialmente en el segundo semestre del ejercicio, en el que experimentó un incremento del 2,2%.

Finalmente, durante el año fiscal la compañía realizó un importante esfuerzo inversor que alcanzó los 567 millones de euros. Con todo, Álvarez afirma que este monto se verá superado este en el ejercicio en curso en alrededor de un 14,6%, es decir, 650 millones.