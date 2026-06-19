Adiós al aire acondicionado | El Gobierno prohíbe instalarlos en las fachadas de todas las viviendas sin autorización.

Las instalaciones de aire acondicionado en fachadas están bajo la lupa legal en España. El Gobierno ha recordado que, en virtud de la Ley de Propiedad Horizontal, estos aparatos no pueden colocarse en exteriores visibles sin la aprobación de la comunidad de vecinos.

La medida, que afecta tanto a viviendas particulares como a edificios de oficinas y locales comerciales, se enmarca en un esfuerzo por preservar la estética de los edificios, evitar riesgos estructurales y controlar la contaminación visual en entornos urbanos.

Además, en muchos municipios, los ayuntamientos están reforzando las inspecciones y podrían exigir la retirada de equipos mal instalados.

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¿Qué establece la Ley de Propiedad Horizontal?

Conforme al artículo 7.1 de la Ley de Propiedad Horizontal, se encuentra prohibido establecer “aparatos que alteren la configuración o estado exterior del edificio” sin la debida autorización de la comunidad. Esta normativa abarca motores de aire acondicionado, rejas, toldos, cámaras de seguridad y otros elementos que sean visibles desde el exterior.

La razón de esta disposición es que las fachadas y cubiertas son consideradas elementos comunes, lo que implica que cualquier alteración repercute en todos los propietarios del inmueble. La instalación de un aire acondicionado sin el consenso correspondiente puede ser catalogada como una infracción legal, incluso si se limita a un solo compresor.

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Consecuencias de instalar sin permiso

Los vecinos pueden denunciar la instalación ilegal y, en ausencia de consenso previo, la comunidad puede exigir al propietario que retire el aparato. En situaciones extremas, podría iniciarse un proceso judicial. Los tribunales generalmente favorecen a las comunidades cuando no se ha observado el procedimiento legal.

Además, el ayuntamiento puede imponer sanciones si se violan las ordenanzas municipales. Algunas ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla ya prevén multas por alteraciones estéticas de fachadas sin licencia urbanística.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) establece de manera clara que los elementos instalados en áreas comunes requieren autorización expresa. Si esta normativa no se cumple, los equipos podrían ser considerados ilegales, incluso si han estado instalados durante años.

¿Qué excepciones y alternativas legales existen?

En ciertos casos, los estatutos de la comunidad pueden autorizar la instalación, siempre que se satisfagan determinadas condiciones, como la ubicación de los compresores en patios interiores o en áreas no visibles desde la vía pública.

Asimismo, es factible que la comunidad acepte, mediante una mayoría cualificada, una modificación del régimen de uso de la fachada, permitiendo su utilización privada.

Otra alternativa consiste en instalar equipos sin unidad exterior, tales como sistemas split interiores o dispositivos portátiles, los cuales no demandan intervención en la fachada. Estas soluciones se ajustan a la normativa y se emplean cada vez con mayor frecuencia en residencias que no obtienen autorizaciones vecinales.

Por consiguiente, los especialistas sugieren consultar los estatutos comunitarios y la normativa municipal antes de realizar cualquier obra vinculada al aire acondicionado. Prevenir una sanción o una orden de desmantelamiento resulta más sencillo que revertir una instalación ya completada.