"Nunca interrumpas a tu enemigo cuando esté cometiendo un error" es una de las frases más conocidas asociadas a Napoleón Bonaparte. A lo largo del tiempo ha trascendido el ámbito militar para convertirse en una máxima utilizada en la política, los negocios y la estrategia, como una invitación a no intervenir cuando el adversario toma decisiones que juegan en su contra.

La formulación histórica más antigua de esta idea aparece en la obra History of Europe from the Commencement of the French Revolution to the Restoration of the Bourbons (1841), del historiador escocés Archibald Alison, quien recoge la siguiente expresión en francés: “Quand l’ennemi fait un faux mouvement, il faut se garder de l’interrompre.” De ese modo, su traducción es: “Cuando el enemigo hace un movimiento en falso, hay que cuidarse de interrumpirlo.”

¿Qué significa la frase de Napoleón?

La frase expresa uno de los principios clásicos de la estrategia militar: si el adversario está tomando decisiones equivocadas, intervenir podría darle la oportunidad de corregirlas. En ese sentido, el mensaje invita a mantener la calma, observar el desarrollo de los acontecimientos y permitir que los errores del rival produzcan sus propias consecuencias. La idea se basa en que, en determinadas circunstancias, la mejor decisión estratégica consiste en no actuar de manera precipitada.

Con el paso del tiempo, esta reflexión también comenzó a aplicarse fuera del ámbito bélico. En la política, las negociaciones y el mundo empresarial suele utilizarse para señalar la conveniencia de no reaccionar de inmediato cuando un competidor adopta una estrategia que puede perjudicarle.

Napoleón, emperador francés: “Nunca interrumpas a tu enemigo cuando esté cometiendo un error”. Wikimedia

¿Quién fue Napoleón Bonaparte?

Napoleón Bonaparte (1769-1821) fue militar, primer cónsul y posteriormente emperador de Francia. Según el Ministerio de Cultura de España, su ascenso político y militar tuvo lugar durante la Revolución Francesa y alcanzó especial relevancia entre 1796 y 1797 gracias a sus campañas militares en Italia y a la expedición francesa a Egipto.

En noviembre de 1799 encabezó el golpe de Estado del 18 de Brumario, tras el cual fue nombrado primer cónsul de Francia. Posteriormente fue proclamado emperador e impulsó una política expansionista con el objetivo de aislar a Gran Bretaña y ampliar la influencia francesa en Europa.

Entre sus actuaciones más relevantes figuró la entrada de tropas francesas en España con el pretexto de ocupar Portugal. El intento de controlar el territorio español y la abdicación forzada de Carlos IV y Fernando VII dieron origen a la Guerra de la Independencia Española.

Napoleón, emperador francés: “Nunca interrumpas a tu enemigo cuando esté cometiendo un error”. (Fuente: Wikipedia)

La vigencia de una máxima estratégica

Más de dos siglos después de la época napoleónica, la frase sigue utilizándose como una enseñanza sobre la importancia de la paciencia y la observación antes de responder a las acciones de un adversario.