El Corte Inglés ofrece viajes para conocer “La Perla del Danubio”: incluye vuelo y hotel para visitar Hungría. (Fuente: archivo).

Viajes El Corte Inglés ha presentado una nueva propuesta pensada para quienes buscan una escapada europea a bajo costo: un paquete turístico a Budapest, conocida como "La Perla del Danubio“.

La promoción, enmarcada dentro de las ofertas de escapadas de la agencia, con más de 50 años de trayectoria en el sector turístico, permite reservar el viaje en un solo paso y aprovechar descuentos de hasta el 10% en destinos seleccionados, con plazas limitadas y fechas de salida concretas.

¿Qué incluye el paquete para visitar “La Perla del Danubio”?

El destino elegido es Budapest, Hungría, una de las capitales más atractivas de Europa Central, atravesada por el río Danubio e inspiración de numerosos artistas. El paquete de Viajes El Corte Inglés contempla la modalidad vuelo y hotel, ideal para quienes desean organizar el viaje de forma sencilla y concentrarse únicamente en disfrutar del destino.

En los productos con avión, la oferta incluye vuelos ida y vuelta en clase turista desde Madrid (o aeropuerto indicado), con tasas aéreas, sujetas a posibles variaciones, y traslados cuando así se especifique en la reserva.

El Corte Inglés ofrece promociones para visitar Budapest. (Fuente: archivo).

¿Cuál es el valor del paquete y cómo reservarlo?

El precio de esta escapada a Budapest parte desde 178 euros por persona en España, correspondiente a 4 días y 3 noches. La reserva puede realizarse de manera anticipada para viajar en salidas seleccionadas hasta el 31 de octubre de 2026.

Además, Viajes El Corte Inglés permite reservar el viaje por 15 euros por persona, importe no reembolsable que se descuenta posteriormente del anticipo.

Por último, los clientes pueden optar por el pago en 3 meses con la Tarjeta El Corte Inglés, sujeto a aprobación por parte de la financiera y a las condiciones vigentes de financiación.

¿Cuáles son las condiciones del viaje?

Budapest, la capital de Hungría, concentra algunos de los paisajes urbanos y monumentos más fascinantes de Europa Central. En ese contexto, estos son 5 lugares destacados por National Geographic para visitar:

El Parlamento de Budapest

Es uno de los edificios neogóticos más imponentes de Europa y el mayor monumento del siglo XIX de la ciudad. Con una fachada de 202 metros sobre el Danubio, alberga más de 600 salas, la histórica Cámara de Diputados y la Corona de San Esteban, símbolo de la nación húngara.

El Puente de las Cadenas

Considerado uno de los puentes más bellos del mundo, fue el primer enlace permanente entre Buda y Pest. Inaugurado en el siglo XIX, es un emblema de la ciudad y un punto clave para cruzar el Danubio con vistas panorámicas.

El Castillo de Buda o Palacio Real

Situado en la colina de Buda, este complejo histórico fue residencia de reyes húngaros y centro de poder en Europa Central. Hoy alberga la Galería Nacional Húngara, el Museo de Historia de Budapest y la Biblioteca Nacional.

Biblioteca Széchenyi

Es la Biblioteca Nacional de Hungría y custodia más de siete millones de obras, incluido el texto más antiguo escrito en húngaro. Se encuentra dentro del Palacio Real y es un referente cultural del país.

El Bastión de los Pescadores

Construido a comienzos del siglo XX, este mirador de estilo medieval ofrece algunas de las mejores vistas de Budapest. Desde allí se observan el Parlamento, el Danubio y la zona moderna de Pest.