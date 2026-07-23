Oficial | Estados Unidos, Reino Unido y Canadá impedirán el ingreso a quienes hayan postergado este trámite con su pasaporte español

Miles de ciudadanos españoles que planean viajar a Estados Unidos, Reino Unido o Canadá podrían enfrentar el rechazo en el embarque o la denegación de ingreso si no revisan con anticipación la vigencia de su pasaporte. Aunque el documento continúe vigente, varios destinos exigen una validez mínima de seis meses o requieren actualizar el permiso electrónico de viaje cuando se renueva el pasaporte.

Además de las exigencias migratorias, las propias aerolíneas verifican el cumplimiento de estos requisitos antes del embarque. Por ese motivo, las autoridades recomiendan renovar el pasaporte con suficiente antelación y tramitar nuevamente las autorizaciones electrónicas cuando corresponda.

¿Qué trámite deben realizar los viajeros con pasaporte español?

Quienes tengan un pasaporte español próximo a vencer deben comprobar si el país de destino exige una vigencia mínima de seis meses desde la fecha prevista de ingreso. En caso de no cumplir ese requisito, será necesario renovar el documento antes del viaje, incluso si la fecha de vencimiento aún no llegó.

Confirmado | Inglaterra prohibirá el ingreso y salida del país a los viajeros que no cuenten con la autorización ETA. IA- Gemini

En el caso de Canadá y Reino Unido, también resulta obligatorio verificar la vinculación entre el pasaporte y la autorización electrónica de viaje. La eTA canadiense queda asociada al número del pasaporte con el que fue emitida, por lo que una renovación del documento obliga a solicitar una nueva autorización. Lo mismo ocurre con la ETA británica, que debe estar vinculada al pasaporte vigente.

Estados Unidos, por su parte, exige que quienes viajen bajo el Programa de Exención de Visado (Visa Waiver Program) cuenten con una autorización ESTA válida. Si el pasaporte cambia por renovación, también corresponde tramitar un nuevo ESTA, ya que la autorización anterior deja de ser válida para el nuevo documento.

¿Por qué pueden impedir el embarque o el ingreso al país?

Las compañías aéreas revisan la documentación antes del embarque porque son responsables de transportar únicamente a pasajeros que cumplen los requisitos migratorios del país de destino. Si detectan que el pasaporte no reúne la vigencia mínima exigida o que la autorización electrónica no coincide con el documento presentado, pueden negar el embarque.

La exigencia del ETA se ha extendido a todos los ciudadanos europeos con visado exento (Fuente: Freepik)

Una situación similar ocurre en los controles fronterizos. Las autoridades migratorias verifican tanto la validez del pasaporte como la autorización electrónica correspondiente. Si alguno de estos requisitos no se cumple, el viajero puede recibir una negativa de ingreso y verse obligado a regresar al país de origen.

Por ese motivo, las recomendaciones oficiales apuntan a revisar la fecha de vencimiento del pasaporte con varios meses de anticipación, confirmar los requisitos específicos del destino y renovar tanto el documento como las autorizaciones electrónicas antes de contratar o realizar el viaje.