Este martes, el Gobierno ha aprobado en segunda vuelta el anteproyecto de ley del estatuto de las personas en formación de práctica no laboral, mejor llamado Estatuto del Becario. Con este plan, se busca “luchar contra la precariedad”. Según ha destacado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, esta norma supone “la reforma laboral para la gente joven en España”. El proyecto de ley buscará la compensación de gastos de los estudiantes en prácticas y el derecho a las vacaciones, además de fijar multas para las empresas que incumplan. El proyecto deberá sumar los apoyos necesarios para superar el trámite parlamentario. En este marco es que Díaz ha apelado directamente al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para ver saber qué hará su grupo con esta norma. “Queremos ver si el señor Feijóo está de lado de la juventud del país o les va a golpear en la cara”, ha dicho Díaz. El anteproyecto de ley del estatuto de las personas en formación práctica no laboral, conocido como el Estatuto del Becario, es fruto de un texto sellado en 2023 con los sindicatos del que se descolgó la patronal. Persigue regular las prácticas de Formación Profesional, las de enseñanzas artísticas y deportivas, las vinculadas a especialidades formativas del sistema nacional de empleo y las prácticas académicas externas de las universidades, tanto las curriculares como las extracurriculares. Según destaca Trabajo, el texto es una herramienta para erradicar prácticas como las de los falsos becarios que suponen un doble fraude tanto laboral como formativo. también recuerda que la Inspección regularizó cerca de 1.600 falsos becarios y becarias entre 2021 y 2023. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado que esta norma “no puede ser mas oportuna, porque ayer mismo se superaron los 2 millones de jóvenes, el 56 % mujeres, que han cotizado en sus prácticas formativas no remuneradas desde el 1 de enero de 2024”. “El Estatuto del Becario incide en esta línea, garantiza los derechos y evita el abuso de los jóvenes estudiantes que están dando sus primeros pasos en el mercado laboral”, ha subrayado Saiz. Fuente: EFE