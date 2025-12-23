Vox expulsa a Ortega Smith de la Ejecutiva en una decisión que confirma la ruptura interna tras meses de tensión. El partido comunicó este martes que el dirigente histórico deja el órgano de dirección. En su lugar, Vox apuesta por un perfil joven y en crecimiento dentro de la formación.

Según la información oficial, “Vox ha expulsado a Javier Ortega Smith de la Ejecutiva, tras meses de desencuentros, y le sustituirá la actual portavoz de Juventud de la formación, Júlia Calvet”. La decisión se conoce después de una relación cada vez más deteriorada entre ambas partes. El relevo apunta a una renovación estratégica en la cúpula.

La salida de Ortega Smith no resulta aislada dentro del contexto reciente. En noviembre, el partido ya había tomado medidas que anticipaban este desenlace .

Vox expulsa a Smith de la Ejecutiva después de un prolongado desgaste político. El dirigente es uno de los fundadores del partido y mantiene su acta de diputado. También continúa como portavoz en el Ayuntamiento de Madrid , aunque su peso interno se redujo de forma progresiva.

La formación ya había marcado distancia a comienzos de noviembre. En ese momento, “Vox ya le apartó de la portavocía adjunta en el Congreso a principios de noviembre” recordó el propio partido. Aquella decisión fue leída como un primer aviso dentro de la estructura nacional.

El deterioro de la relación se consolidó en los últimos meses. Desde la dirección interpretan que el cambio era necesario para evitar fricciones continuas.

Júlia Calvet, el relevo elegido por Vox en la Ejecutiva

Tras la salida de Ortega Smith, Vox apuesta por Júlia Calvet como nuevo rostro en la Ejecutiva. La diputada catalana se ha consolidado como una figura emergente dentro del partido. Su perfil combina juventud, formación jurídica y experiencia parlamentaria.

El partido destaca su trayectoria política y activista. “Calvet, jurista, es un valor al alza en Vox”, subraya la información oficial difundida este martes. Su nombramiento refuerza el peso de nuevos liderazgos en la estructura nacional.

Además, Vox recuerda su recorrido previo en el ámbito estudiantil. “Expresidenta de la plataforma estudiantil S’ha Acabat!, Júlia Calvet también es diputada autonómica en el Parlamento de Cataluña”. Estos antecedentes explican la confianza depositada en su figura.