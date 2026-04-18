El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, cargó este sábado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusándolo de mantener relaciones con “los peores narcodictadores” durante la IV Reunión en Defensa de la Democracia, un evento celebrado en la ciudad de Barcelona. Las declaraciones de Garriga tuvieron lugar a las puertas de la Fira Barcelona Gran Via, sede este sábado tanto de la IV Reunión en Defensa de la Democracia como de la Global Progressive Mobilisation. Ambos encuentros congregan a figuras destacadas del progresismo internacional y están encabezados por Sánchez. Según el dirigente de Vox, “el PSOE y Pedro Sánchez han convertido España en la sede de la izquierda radical de todo el mundo” y, en el día de hoy, “para pena y vergüenza de todos los españoles, han decidido convertir Barcelona en la capital de la izquierda criminal”. Garriga se refirió de forma muy crítica a los asistentes a las cumbres progresistas, a quienes calificó como “banda de siniestros, empezando por la narcopresidenta de México, Claudia Sheinbaum”. A esta última le reclamó que “deje de inundar nuestras calles de droga y de muerte”. Asimismo, acusó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, de “financiar su campaña electoral con el dinero del narcotráfico”. En relación con el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que se trata de un “expresidiario que no duda en meter en prisión a quien disiente de su gobierno”. De acuerdo con Garriga, este sábado en Barcelona “se reúnen los peores criminales, los peores narcodictadores”, a quienes señaló como antiguos “aliados preferentes de la narcodictadura” de Nicolás Maduro en Venezuela. En contraposición, mencionó la presencia en Madrid de la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, a quien expresó públicamente su apoyo. El secretario general de Vox también dirigió críticas al Partido Popular, al que instó a “aclararse”, ya que, según dijo, por un lado “aplaudió a Petro en el Congreso de los Diputados” y, por otro, recibe a María Corina Machado en Madrid. En ese sentido, planteó una dicotomía clara: “O se está con la izquierda criminal o se está con la libertad de María Corina Machado”. Cabe recordar que el viernes anterior, Pedro Sánchez reprochó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a Vox por lanzar insultos contra “naciones enteras”. Además, solicitó disculpas a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, “en nombre de la sociedad española”.