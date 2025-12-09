Tras la condena a García Ortiz, el Gobierno designa a Teresa Peramato como la nueva fiscal general.

El Gobierno ha aprobado este martes el nombramiento de Teresa Peramato como fiscal general del Estado en sustitución de Álvaro García Ortiz, condenado a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de datos reservados.

Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que ha evitado comentar la sentencia del Supremo que sustenta la condena a García Ortiz porque, según ha explicado, aún no ha tenido tiempo de leerla.

Peramato deberá ahora prestar juramento o promesa ante el rey y, posteriormente, tomará posesión del cargo ante el pleno del Tribunal Supremo.

El Gobierno anunció y aprobó el pasado 25 de noviembre la propuesta de Teresa Peramato como fiscal general del Estado, un día después de que García Ortiz presentase una carta de cese tras conocerse por un delito de revelación de datos reservados sobre la causa por fraude a Hacienda de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Tras obtener el respaldo unánime del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Peramato compareció el pasado 4 de diciembre en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Allí prometió tender la mano a toda la carrera para “sanar la herida” que ha dejado el proceso penal contra su antecesor, una “sombra” que le ha reprochado la oposición frente al respaldo de los socios del Gobierno.

Teresa Peramato (Salamanca, 1962) es considerada una de las grandes impulsoras de la especialización judicial en la lucha contra la violencia machista. A lo largo de su carrera, ha ocupado cargos como el de fiscal delegada para la Sección de Violencia Sobre la Mujer en la Fiscalía Provincial de Madrid o fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer entre 2021 y 2025.

