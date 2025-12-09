Ley de Alquileres | Los inquilinos pueden quedarse en la vivienda aunque no paguen la renta si cumplen con estos requisitos.

La reforma de la Ley de Alquileres abrió un fuerte debate en España. La normativa, diseñada para reforzar la protección de los inquilinos, incorpora modificaciones relevantes en los procesos de desahucio .

Entre las novedades, la normativa permite que algunos arrendatarios sigan en sus viviendas incluso si dejan de abonar la renta. Aunque la medida pretende equilibrar derechos, genera inquietud entre propietarios y especialistas del sector inmobiliario.

Los procesos de desahucio se alargan mientras los tribunales evalúan cada caso de vulnerabilidad. (Foto: Archivo)

Alquileres: qué requisitos deben cumplir los inquilinos para poder quedarse en la vivienda

La Ley de Alquileres establece que los inquilinos pueden acogerse a medidas de protección siempre que demuestren estar en situación de vulnerabilidad económica.

Para ello, deben cumplir con criterios específicos, como los siguientes:

Ingresos familiares limitados: los ingresos totales del hogar no deben superar tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), con ajustes para familias con hijos, personas mayores o con discapacidad. Certificación de vulnerabilidad: es obligatorio presentar documentación que acredite la pérdida de empleo o ingresos insuficientes para cubrir las necesidades básicas. Mediación previa: se requiere que los inquilinos hayan intentado llegar a un acuerdo con el propietario antes de solicitar medidas judiciales.

¿Qué impacto tiene esta ley en los propietarios y el mercado inmobiliario?

Además de los retos legales, la Ley de Alquileres está transformando el panorama inmobiliario en España. Algunos efectos destacados incluyen:

Mayor desconfianza entre los propietarios : ante el riesgo de impagos prolongados, muchos endurecen las condiciones de alquiler.

Reducción de la oferta de viviendas : algunos arrendadores optan por retirar sus propiedades del mercado tradicional para destinarlas a alquileres turísticos.

Conflictos judiciales prolongados: la subjetividad en la aplicación del concepto de vulnerabilidad puede derivar en procesos judiciales extensos.

Para garantizar un equilibrio entre la protección de los inquilinos y la viabilidad del mercado de alquiler, algunos expertos proponen: