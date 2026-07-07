Cambia la jornada laboral para los profesores: teletrabajo, menos horas y seis días de asuntos propios en estas provincias

El panorama educativo en España afronta una transformación histórica. La esperada reforma regulatoria que cambia la jornada laboral para los profesores promete introducir importantes novedades que afectarán de forma directa el día a día en las aulas de la Comunidad Valenciana.

El nuevo modelo, que ya se encuentra bajo una intensa supervisión administrativa, plantea medidas estructurales altamente demandadas como el teletrabajo estructurado, menos horas de presencialidad en los centros y la concesión de hasta seis días de asuntos propios para el cuerpo docente. Esta reestructuración busca modernizar las condiciones de los empleados públicos, garantizando un mejor equilibrio profesional.

Cambia la jornada laboral para los profesores: teletrabajo, menos horas y seis días de asuntos propios en estas provincias Freepik

Hacia las 35 horas: reducción del horario de presencialidad para profesores

El núcleo de la propuesta impulsada por la administración de la Comunidad Valenciana se centra en una notable rebaja del tiempo de servicio semanal. El borrador del decreto contempla una reducción sustancial de la jornada global, que pasará de las 37,5 horas vigentes en la actualidad a un total de 35 horas semanales.

Esta homogeneización con el resto de la función pública se traduce, además, en un descenso directo del tiempo de permanencia obligatoria en los colegios e institutos, reduciendo este tramo de 30 a 28 horas semanales para facilitar las labores de gestión.

Conciliación real: seis días de asuntos propios al año

Otro de los pilares fundamentales del nuevo texto normativo es la esperada introducción de los conocidos “moscosos”, una ventaja histórica de otros sectores públicos de la que el profesorado no disfrutaba con flexibilidad.

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Los profesionales de la educación dispondrán de seis días de asuntos propios por curso académico, los cuales quedarán estrictamente distribuidos para garantizar el correcto funcionamiento de los centros docentes:

Tres días lectivos : se podrán disfrutar en periodos de clases ordinarias bajo justificación y criterios de organización interna del colegio o instituto.

Tres días no lectivos: destinados a ser consumidos fuera del calendario propiamente escolar de atención directa al alumnado.

Teletrabajo en julio y blindaje de la desconexión digital

La adaptación a los nuevos tiempos llega de la mano del trabajo a distancia en las tres provincias valencianas. El decreto prevé la posibilidad de teletrabajar de forma oficial durante todo el mes de julio. Justamente, solo solicitarán únicamente aquellas convocatorias específicas en las que la presencia en el centro resulte imprescindible por necesidades de coordinación.

De esta manera, las tareas administrativas como la preparación del curso siguiente, redacción de programaciones curriculares o la participación en formaciones telemáticas podrán ejecutarse desde el hogar.

Complementariamente, se implanta el derecho a la desconexión digital, eximiendo a los profesores de responder correos o llamadas fuera de su horario. Todas estas novedades fueron incluidas en el borrador de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades de la Generalitat Valenciana, presentados formalmente en la mesa sectorial docente.