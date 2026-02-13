La ausencia de España en una reunión informal de líderes europeos previa a la cumbre de los Veintisiete ha vuelto a tensar el debate político interno. Esta vez, el foco está en la reacción del Ejecutivo tras no haber sido invitado a un encuentro convocado por Italia junto a Alemania y Bélgica, una cita que se celebró al margen del calendario oficial de la Unión Europea. Desde la oposición, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado el episodio para cargar con dureza contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al que acusa de convertir la política exterior en un nuevo frente de confrontación interna. Durante un acto de precampaña del PP de Castilla y León celebrado en Salamanca, Feijóo afirmó que Sánchez había “montado un nuevo numerito” tras no ser invitado a la reunión internacional organizada por Italia. Según el dirigente popular, el presidente del Gobierno habría tratado de desviar la atención con una polémica que, en su opinión, esconde un problema más profundo. Feijóo fue más allá y calificó a Sánchez como un “paria en política exterior”, al sostener que los líderes europeos “no quieren contar con él”. A su juicio, la ausencia del presidente español en este tipo de encuentros no es casual ni responde a cuestiones de agenda, sino a un desgaste acumulado de la imagen internacional del Gobierno. El líder del PP insistió en que España, como cuarta economía del euro, debería tener un papel central en este tipo de reuniones. Sin embargo, aseguró que los socios europeos se permiten “el lujo” de prescindir del país en encuentros clave por el rechazo que, según él, genera la figura de Sánchez. En su intervención, Feijóo sostuvo que “España y Europa estarían mejor sin Sánchez” y añadió que los socios comunitarios están “casi tan hartos” del presidente del Gobierno “como están los españoles”. Estas declaraciones refuerzan una de las líneas argumentales habituales del PP, centrada en cuestionar la política exterior del Ejecutivo y su capacidad de interlocución en Bruselas. El dirigente popular vinculó este episodio con lo que definió como una “decadencia política” del actual Gobierno. Frente a ello, se comprometió a cambiar el enfoque si llega a La Moncloa. “No vamos a hacer un sanchismo de derechas; el cambio es hacer lo opuesto”, resumió, marcando distancia tanto del PSOE como de otras fuerzas políticas. El mensaje apunta a construir un perfil de liderazgo alternativo basado, según Feijóo, en la recuperación de la credibilidad institucional y en una relación más fluida con los principales socios europeos. Feijóo también aprovechó el acto para analizar el escenario político interno tras las elecciones autonómicas de Extremadura y Aragón. Se mostró sorprendido por lo que definió como “esta España de Sánchez en la que ganar y perder es relativo”, en referencia a las reacciones posteriores a los comicios. El presidente del PP rechazó los “consejos” tanto del PSOE como de Vox, a quienes recordó que fueron segunda y tercera fuerza en ambos territorios. Según Feijóo, el PP obtuvo una victoria “indiscutible”, mientras que el PSOE quedó “vapuleado”, pese a que los partidos derrotados “se dedican a darle lecciones al que gana”. En cifras, situó el respaldo al PP en el 43 % en Extremadura y en el 34 % en Aragón, y criticó especialmente a Vox por presentarse como “vencedores de la noche” pese a quedar en tercer lugar. Para Feijóo, ese planteamiento “no parece razonable” y distorsiona la lectura de los resultados electorales. Sin mencionar explícitamente a Vox, Feijóo introdujo una reflexión más amplia sobre el estilo de algunos dirigentes políticos. Defendió que los gobernantes deben ser “útiles” y ofrecer soluciones concretas a los ciudadanos, en contraposición a lo que llamó el perfil del “buen telepredicador”. Según explicó, este tipo de político “sabe de todo, pero no soluciona nada”, y tiende a confundir competencias autonómicas y estatales mientras monopoliza el debate público con discursos grandilocuentes. Feijóo ilustró su crítica con una comparación irónica: alguien que habla sin parar en una comida y parece tener respuesta para todo, pero cuya aportación real es nula. Con este mensaje, el líder del PP buscó reforzar su imagen como alternativa de gestión frente a un escenario que, a su juicio, está marcado por la confrontación, la teatralización del debate político y una pérdida de peso de España en el ámbito europeo.