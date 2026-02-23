CCOO denunció que en España se siguen realizando 2,55 millones de horas extra no pagadas cada semana. El sindicato explicó que estas horas “no se pagan, ni cotizan ni se compensan con tiempo de descanso” y que el registro horario sigue pendiente de aprobación por parte del Gobierno. El informe del sindicato indicó que la práctica afectó a 441.000 trabajadores durante el último año. Esto equivale al 47% de quienes superaron su jornada pactada. Según los datos, cada trabajador realizó una media de 5,6 horas extra semanales sin cobrar. Estas cifras proceden de la Encuesta de Población Activa relativa a 2025. El sindicato alertó que casi el 40% de las horas extra realizadas no se abonaron. La denuncia vuelve a poner el foco en el control del tiempo laboral. El informe detalló que educación, transporte y almacenamiento, industria y comercio concentraron el mayor volumen de horas extra no pagadas. También hubo alta incidencia en energía eléctrica o gas, finanzas y seguros, servicios profesionales e información y comunicaciones. En cuanto a territorios, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía registraron el mayor volumen de horas extra no pagadas. La mayor parte de trabajadores afectados se encontraba en Madrid, Asturias, País Vasco, Cataluña y Comunidad Valenciana. El sindicato calculó que estas horas suponen 141 euros semanales sin cobrar. Esto equivale a 7355 euros anuales que los trabajadores dejan de percibir entre salarios y cotizaciones. Para las empresas, el informe estimó “un ahorro en costes laborales de un total de 3243 millones de euros al año”. CCOO señaló que el volumen total de horas extra no abonadas equivale a la creación de 62.000 empleos a jornada completa. El sindicato considera que el retraso en el registro horario facilita estas prácticas laborales. En un comunicado, el sindicato criticó que la patronal quiera centrar el debate en el absentismo “queriendo actuar exclusivamente en las incapacidades temporales por enfermedad común”. También advirtió que el alargamiento de la jornada genera costes para la Seguridad Social y el sistema tributario. CCOO afirmó que estas prácticas incrementan el estrés y el agotamiento. Señaló que las largas jornadas tienen consecuencias en la salud y generan “costes adicionales al sistema nacional de salud”. El sindicato insiste en que el nuevo registro horario es “imprescindible para luchar contra este tipo de prácticas”. El sindicato reclama cambios para que el registro horario sea fiable y operativo. Considera que se necesitan “mecanismos eficaces” para evitar las horas extra no pagadas y proteger a los trabajadores. CCOO sostiene que el retraso en el decreto impide mejorar el control laboral. Para el sindicato, el registro horario es clave para detectar abusos y garantizar el pago de horas extra. La organización insiste en que la medida de la reforma laboral debe aprobarse cuanto antes. El objetivo es evitar que las horas extra no pagadas sigan creciendo en España.