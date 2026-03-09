El Partido Popular anunció que presentará en el Congreso un paquete de medidas económicas con el objetivo de aliviar el impacto de la inflación en los hogares españoles. El plan fue adelantado por fuentes de la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo, que además instaron al Gobierno a adoptar estas medidas de manera inmediata. Los populares sostienen que la subida del coste de la energía y el aumento de los impuestos deterioran el poder adquisitivo de las familias. El PP argumenta que los salarios reales no crecen al mismo ritmo que los precios y que esta situación afecta de manera directa a los hogares con hijos. Por ese motivo, plantean una batería de medidas fiscales que, según sus cálculos, permitirían a una familia promedio ahorrar cerca de 75 euros al mes. La principal medida que impulsa el Partido Popular consiste en duplicar la deducción por hijo a cargo dentro del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Con esta modificación, el partido busca aumentar el ingreso disponible de las familias y ofrecer un alivio fiscal directo a quienes tienen hijos. Según explicaron desde la formación, esta iniciativa apunta a reforzar el poder adquisitivo de los hogares en un contexto de encarecimiento general de bienes y servicios. El PP considera que las familias resultan uno de los sectores más afectados por la inflación. A la vez, el partido propone reducir al 10% el IVA de la energía para todos los consumidores. La medida busca abaratar el coste de la electricidad y otros suministros energéticos que registraron fuertes subidas en los últimos años. De acuerdo con los cálculos presentados por el Partido Popular, el conjunto de medidas podría generar un ahorro aproximado de 75 euros mensuales para un hogar medio compuesto por dos adultos y dos hijos. En términos anuales, el beneficio rondaría los 900 euros. Además de las rebajas fiscales, el partido plantea eliminar el impuesto de generación eléctrica. Con esta decisión pretende reducir los costes del sistema energético y trasladar ese ahorro al precio final que pagan los consumidores. Desde la formación insisten en que se trata de medidas de aplicación urgente ante el deterioro del poder adquisitivo. En ese sentido, retaron al Ejecutivo a aprobar estas propuestas en el próximo Consejo de Ministros y defendieron que la política económica debe centrarse en soluciones concretas para las familias.