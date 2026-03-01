El candidato del PP a la reelección a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que si gobiernan ayudarán con 900 euros a los jóvenes de España para conseguir el carné de conducir. En Segovia, Mañueco ha trasladado este domingo que la caravana electoral del PP desvelará en cada parada medidas concretas para mejorar la vida de los ciudadanos de Castilla y León, informó EFE. En este caso, el PP ha anunciado esa nueva medida para los jóvenes de entre 18 y 30 años, con 900 euros de ayuda para quien se quiera sacar el carné de conducir. De ese modo, ha expresado que esta propuesta facilita que los jóvenes cuenten con ese permiso de turismo, furgonetas ligeras o motocicletas, y que no renuncien a su autonomía y proyecto laboral por motivos económicos. Por su parte, Mañueco ha cifrado en unos 50.000 los jóvenes que se podrán beneficiar de la medida en los cuatro años de legislatura, para gastos de matrícula, tasas y clases prácticas. Además, ha anunciado otra ayuda de 900 euros para conseguir el certificado de aptitud profesional; y de 1800 euros para conseguir el permiso de transporte de mercancías y viajeros, para apoyar vocaciones, empleo estable y un futuro mejor.