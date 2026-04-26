Este domingo, 26 de abril de 2026 en España, la cotización del Ripple y el euro es de 1,67 euros, cifra que refleja una variación del -0,1% en comparación con el día de ayer. El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 positivo. Esto indica que el interés por Ripple continúa en aumento y su valor se estabiliza frente al euro. La tendencia ascendente refleja una creciente confianza en la criptomoneda y su potencial en el mercado. La cotización de Ripple muestra una ligera caída semanal del -0.82%, señal de debilidad moderada a corto plazo; no obstante, en el último año acumula un retroceso del -53.78%, lo que evidencia una tendencia bajista pronunciada y una rentabilidad negativa para los inversores que han mantenido la posición durante ese periodo. La volatilidad económica de Ripple en la última semana es de 7.57%, lo que es significativamente menor al 59.12% de su volatilidad anual, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.