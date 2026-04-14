El Ejecutivo ha firmado la resolución para iniciar el cierre de la Fundación Francisco Franco, creada en 1976, al considerar que no cumple con los fines de interés general. La decisión se enmarca en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática y ahora queda en manos de la Justicia, que deberá determinar su disolución definitiva. El debate sobre la memoria histórica vuelve al centro de la política española. En un contexto de revisión del pasado y de políticas orientadas a reparar a las víctimas, el Gobierno ha dado un paso decisivo que apunta directamente a una de las instituciones más controvertidas del país. El Ministerio de Cultura, liderado por Ernest Urtasun, ha firmado el último paso administrativo para extinguir la fundación. La decisión coincide con el aniversario de la proclamación de la Segunda República, un gesto que refuerza el carácter simbólico de la medida. El ministro fue claro en su diagnóstico. “No cumple fines de interés general y desarrolla actividades y mensajes que suponen un desprecio y una humillación a las víctimas”, afirmó en rueda de prensa. El expediente se apoya en la Ley de Memoria Democrática, en vigor desde 2022, que permite disolver entidades que hagan apología del franquismo o vulneren los derechos de las víctimas. Según el Gobierno, la fundación incurre en ambas causas, lo que habilita su posible ilegalización. Además, el proceso no es inmediato. Aunque el Ejecutivo ha cerrado la fase administrativa, será un juez quien tome la decisión final sobre el futuro de la entidad. El expediente que respalda la medida incluye un amplio trabajo de análisis. El Ministerio de Cultura encargó informes al Registro de Fundaciones y a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que revisaron miles de contenidos publicados por la entidad. En concreto, se analizaron más de 5000 textos difundidos por la fundación, en los que se detectaron contenidos de exaltación del golpe de Estado, la dictadura y sus dirigentes. También se evaluó su impacto en víctimas del franquismo. Los testimonios recogidos reflejan el efecto de estas actividades. Algunas víctimas relataron episodios de malestar físico y psicológico al encontrarse con actos o mensajes vinculados a la fundación, lo que refuerza la argumentación del Ejecutivo sobre la vulneración del derecho a la memoria y la reparación. El ministro Urtasun defendió la solidez del procedimiento. “Estamos protegiendo la dignidad de las víctimas”, aseguró, y subrayó que el expediente demuestra de forma fehaciente las causas legales para la extinción. La decisión del Gobierno no se limita al ámbito jurídico. También reabre el debate político sobre el pasado reciente de España y el papel de las instituciones vinculadas al franquismo. El Ejecutivo sostiene que la fundación representa una “anomalía” en el contexto europeo, al mantener una actividad centrada en la defensa y exaltación de la dictadura. Desde esta perspectiva, su disolución se presenta como un paso necesario para consolidar la democracia. “La fundación debe ser cerrada. No puede haber espacio para organizaciones que tratan de blanquear la dictadura”, insistió Urtasun. Sin embargo, el proceso no está cerrado. La resolución final dependerá de los tribunales, que deberán evaluar si se cumplen las condiciones legales para su disolución. Mientras tanto, el Gobierno no descarta solicitar medidas cautelares para limitar la actividad de la entidad durante el proceso.