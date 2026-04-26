La cotización del Bitcoin este domingo, 26 de abril de 2026 a las 12 horas en España es de 91.545,11 euros. Esta cifra refleja una variación del 1,16% en comparación con el día pasado. El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en relación a los días pasados, mientras que el euro se ha mantenido estable. Esto sugiere una recuperación del Bitcoin frente a un euro que no presenta cambios significativos. En la última semana, Bitcoin mostró una leve recuperación con un avance del 1.75%, lo que sugiere un impulso de corto plazo; sin embargo, en el cómputo anual acumula una caída del -33.5%, reflejando una evolución bajista y una rentabilidad negativa para quien mantuvo la posición durante el último año, por lo que, pese al repunte reciente, el desempeño sigue siendo débil en el horizonte de largo plazo. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 17.06%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 37.39%. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.