Este domingo, 26 de abril de 2026 en España, la cotización del Ethereum y el euro es de 2.753,71 euros, cifra que refleja una variación del 1,78% en comparación con el día pasado. La tendencia del precio del Ethereum y el euro ha sido positiva en los últimos días, indicando un aumento en su valor. Esta tendencia sugiere un crecimiento sostenido en el mercado, lo que podría atraer a más inversores. En la última semana, Ethereum registró una leve ganancia del 0.38%, señal de cierta estabilización a corto plazo; sin embargo, en el último año su cotización cayó un -47.48%, reflejando una rentabilidad anual claramente negativa y una tendencia bajista. Esta combinación evidencia la alta volatilidad del activo: un repunte semanal moderado no compensa la pérdida prolongada, por lo que la evaluación de su evolución depende del horizonte temporal considerado. La volatilidad económica de Ethereum en la última semana ha sido del 22.67%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 61.40%. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.