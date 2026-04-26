Este domingo, 26 de abril de 2026 en España, la cotización del Litecoin y el euro es de 65,67 euros, cifra que refleja una variación del -0,56% en comparación con el día pasado. La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva, con un dato de -1 igual a 3. Esto sugiere un crecimiento constante en los días recientes, indicando un interés creciente en Litecoin frente al euro. La cotización de Litecoin presenta un desempeño mixto: en la última semana su cambio ha sido del 0.32%, lo que sugiere un leve repunte a corto plazo, pero en el último año su variación ha sido del -53.64%, reflejando una rentabilidad acumulada negativa y una tendencia bajista que la mejora reciente aún no revierte. La volatilidad económica de la última semana de Litecoin es del 10.27%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 56.42%. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.