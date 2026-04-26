Este domingo, 26 de abril de 2026 en España, la cotización del Bitcoin Cash y el euro es de 529,7 euros, cifra que refleja una variación del -0,66% en comparación con el día pasado. El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto indica que, a pesar de la estabilidad del euro, el Bitcoin Cash está experimentando un crecimiento, lo que puede reflejar un aumento en el interés de los inversores. En la última semana, Bitcoin Cash registró un avance marginal del 0.21%, señal de estabilidad de corto plazo; no obstante, en el último año su cotización retrocedió un -22.41%, evidenciando una evolución negativa que se traduce en rentabilidad desfavorable para periodos largos. El contraste entre el débil repunte semanal y la caída anual subraya la volatilidad del activo y la presión bajista predominante. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 19.57%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 54.58%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 491,9 euros.