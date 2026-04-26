En España, la pensión de jubilación es una de las prestaciones más relevantes de la Seguridad Social y, para muchos trabajadores, se convierte en el principal soporte económico al finalizar su vida laboral. Por lo tanto, recibir el 100% de la pensión contributiva se ha transformado en una de las metas más comunes en los años finales de la carrera profesional. Para conseguir dicho monto total, es crucial alcanzar la edad legal de jubilación. En el año 2026, las personas nacidas entre 1960 y 1970 podrán hacerlo, dado que alcanzarán la edad ordinaria de retiro que permite recibir la pensión completa. Los nacidos en los años 60 serán quienes alcancen la edad de jubilación ordinaria. Esto implica que podrán acceder a la jubilación ordinaria y al 100% de la base reguladora, siempre que tengan 38 años y 3 meses de cotización. En cualquier caso, si no cumplen con el requisito de cotización, deberán esperar hasta cumplir los 66 años y 10 meses. No obstante, quienes deseen acceder a la jubilación anticipada podrán hacerlo a partir de los 63 años, siempre y cuando hayan cotizado al menos 38 años y 3 meses. Para este año, la Seguridad Social ha confirmado que la edad de jubilación será de 66 años y 10 meses. Cabe señalar que existe la opción de jubilarse a los 65 años, siempre que se haya cotizado un mínimo de 38 años y 3 meses. Para acceder a la jubilación en España, uno de los requisitos fundamentales es alcanzar la edad legal establecida. En 2026, esta es de 66 años y diez meses para quienes hayan cotizado menos de 38 años y tres meses. En cambio, quienes superen ese periodo podrán jubilarse a los 65 años. Además, se requiere haber cotizado un mínimo de 15 años al sistema de pensiones, de los cuales al menos dos deben situarse dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento en que se solicita la jubilación. Las personas nacidas entre 1960 y 1970 comenzarán a alcanzar la edad de jubilación en 2026. En concreto, quienes hayan nacido en 1962 podrán acceder a la pensión si acreditan 38 años y tres meses cotizados. Por otro lado, se deberá estar dado de alta en la Seguridad Social el día de presentación de la solicitud. La reforma aprobada en 2011 instauró un periodo transitorio desde 2013 hasta 2027 destinado a incrementar la edad de jubilación. Se detallan a continuación los años requeridos para poder continuar jubilándose a la edad de 65 años sin sufrir una reducción en la pensión.