Las negociaciones entre el Partido Popular (PP) y Vox para formar gobierno en Extremadura y Aragón han entrado en una fase decisiva tras las elecciones autonómicas. Los contactos se han intensificado en los últimos días y apuntan a acuerdos próximos para desbloquear ambas comunidades. En este contexto, el PP ha confirmado que las conversaciones están “muy avanzadas”. Mientras los populares defienden la necesidad de cerrar pactos estables, el Gobierno central eleva el tono y advierte sobre el alcance de estos acuerdos, según información de EFE. Las negociaciones entre el PP y Vox han dado un paso clave en Extremadura. “Me consta que las negociaciones en Extremadura van muy avanzadas”, aseguró la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, confirmando el estado de los contactos. La dirigente defendió además la posición de Vox tras los resultados electorales. “Cuando uno tiene un buen resultado lo lógico es que quiera gobernar”, afirmó, dejando claro que el PP asume esa exigencia como parte de la negociación. Desde el partido insisten en que el objetivo es lograr un gobierno estable. Muñoz subrayó que los acuerdos deben garantizar continuidad y compromiso. “Nadie pacta con alguien para que al año siguiente le deje tirado”, añadió, reforzando la idea de un pacto duradero. En paralelo, el pacto en Aragón se ha convertido en otra pieza clave. El presidente en funciones, Jorge Azcón, ha pedido acelerar las conversaciones para facilitar su investidura en Aragón. “Ha llegado el momento” de intensificar las negociaciones, afirmó, con el objetivo de cerrar un acuerdo “mejor antes que después”. Azcón puso el foco en el contenido del acuerdo. “Lo importante es el contenido”, señaló, insistiendo en que el pacto debe centrarse en medidas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Aun así, el líder del PP en Aragón ha evitado dar detalles concretos. Ha apelado a la prudencia y ha defendido negociar “con discreción”, aunque dejó claro que existe voluntad de cerrar el acuerdo en el corto plazo. El avance de las negociaciones PP Vox ha provocado una reacción inmediata del Ejecutivo. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, acusó al PP de dar “un cheque en blanco” a Vox y de facilitar su entrada en los gobiernos autonómicos. Saiz advirtió de las consecuencias de estos pactos. “Está por ver cuál es el precio que va a pagar el PP para llegar a acuerdos con Vox que claramente perjudican el interés general”, afirmó, cuestionando el contenido de las posibles concesiones. El Gobierno también ha puesto el foco en propuestas de Vox en materias como educación o cambio climático, lo que eleva la tensión política en torno a estos acuerdos. Mientras tanto, en Extremadura y Aragón, el desenlace sigue abierto, pero el ritmo de las negociaciones indica que los pactos podrían cerrarse en cuestión de días si ambas partes logran encajar posiciones.