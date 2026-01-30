Las ayudas a la vivienda se solicitan mediante convocatorias autonómicas con requisitos y plazos propios.

Las ayudas a la vivienda en 2026 no son iguales en toda España. Aunque hay un marco estatal, cada comunidad autónoma abre sus propias convocatorias, fija plazos y define requisitos. Por eso, dos personas con la misma situación pueden recibir apoyos distintos según dónde vivan.

En la práctica, la mayoría de programas se agrupan en tres bloques: ayudas al alquiler, rehabilitación y mejoras de eficiencia energética. A esto se suman líneas para jóvenes o colectivos vulnerables. La clave está en mirar siempre la convocatoria vigente de tu comunidad.

Ayudas a la vivienda por comunidades en 2026: guía completa por autonomías.

Ayudas vivienda 2026: guía autonómica y requisitos básicos

En 2026, muchas comunidades canalizan parte de sus programas dentro del marco del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y de las convocatorias regionales asociadas. Eso no significa que las ayudas sean idénticas: las autonomías deciden detalles como límites de ingresos, documentación, cuantías y periodos de solicitud.

Antes de buscar por comunidad, conviene tener claro lo esencial. En alquiler, suelen pedir contrato en vigor, vivienda habitual y límite de ingresos. En rehabilitación y eficiencia, suelen exigir memoria técnica, presupuesto y, en algunos casos, mejoras medibles en la calificación energética o en elementos como la envolvente térmica.

¿Qué ayudas puedes pedir en tu comunidad en 2026?

Las ayudas autonómicas más habituales son las subvenciones al alquiler, incluidas líneas para jóvenes y para hogares con menos ingresos. En varios territorios, la tramitación es electrónica y el programa se gestiona por convocatorias anuales o bianuales.

El segundo gran bloque son las ayudas a rehabilitación: accesibilidad, conservación, reformas en edificios o viviendas y, cada vez más, actuaciones ligadas a eficiencia energética. Algunas comunidades concentran estas líneas en portales de rehabilitación y oficinas de apoyo técnico.

Como referencia útil, muchas comunidades publican también buscadores de ayudas o páginas “vivienda/ayudas” donde agrupan convocatorias abiertas y cerradas. Ahí es donde se encuentra la información válida para 2026.

Guía de ayudas a la vivienda por comunidad autónoma (2026)

Comunidad autónoma Tipos de ayudas más habituales Dónde se gestionan Andalucía Alquiler, rehabilitación,

eficiencia energética Portal autonómico de vivienda Aragón Alquiler, rehabilitación Sede electrónica del Gobierno de Aragón Asturias Alquiler para rentas bajas Sede del Principado de Asturias Illes Balears Rehabilitación, eficiencia energética Portal de rehabilitación autonómico Canarias Alquiler, rehabilitación Instituto Canario de la Vivienda Cantabria Alquiler, rehabilitación Portal de vivienda del Gobierno regional Castilla y León Alquiler, jóvenes, rehabilitación Sede electrónica y portal de vivienda Castilla-La Mancha Alquiler, apoyo a colectivos vulnerables Portal autonómico de vivienda Cataluña Alquiler, rehabilitación, eficiencia Agencia de la Vivienda de Cataluña Comunidad Valenciana Rehabilitación, eficiencia energética, alquiler Portal de vivienda de la Generalitat Extremadura Alquiler, jóvenes Portal autonómico de vivienda Galicia Alquiler, bonos y ayudas específicas Sede electrónica de la Xunta Comunidad de Madrid Alquiler, jóvenes, programas específicos Área de vivienda de la Comunidad Región de Murcia Alquiler, rehabilitación Sede electrónica regional Navarra Alquiler, rehabilitación Portal institucional de vivienda País Vasco Alquiler, rehabilitación, acceso a vivienda Etxebide La Rioja Alquiler, jóvenes, rehabilitación Portal de vivienda autonómico Ceuta y Melilla Programas propios Sedes institucionales locales

Cabe recordar que las ayudas dependen de convocatorias concretas, con plazos, requisitos de ingresos y documentación que pueden variar cada año. Por eso, siempre conviene consultar la convocatoria vigente de cada comunidad.