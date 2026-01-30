Ayudas a la vivienda por comunidades en 2026: guía completa por autonomías.

En esta noticia
Las ayudas a la vivienda en 2026 no son iguales en toda España. Aunque hay un marco estatal, cada comunidad autónoma abre sus propias convocatorias, fija plazos y define requisitos. Por eso, dos personas con la misma situación pueden recibir apoyos distintos según dónde vivan.
En la práctica, la mayoría de programas se agrupan en tres bloques: ayudas al alquiler, rehabilitación y mejoras de eficiencia energética. A esto se suman líneas para jóvenes o colectivos vulnerables. La clave está en mirar siempre la convocatoria vigente de tu comunidad.
Ayudas vivienda 2026: guía autonómica y requisitos básicos
En 2026, muchas comunidades canalizan parte de sus programas dentro del marco del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y de las convocatorias regionales asociadas. Eso no significa que las ayudas sean idénticas: las autonomías deciden detalles como límites de ingresos, documentación, cuantías y periodos de solicitud.
Antes de buscar por comunidad, conviene tener claro lo esencial. En alquiler, suelen pedir contrato en vigor, vivienda habitual y límite de ingresos. En rehabilitación y eficiencia, suelen exigir memoria técnica, presupuesto y, en algunos casos, mejoras medibles en la calificación energética o en elementos como la envolvente térmica.
¿Qué ayudas puedes pedir en tu comunidad en 2026?
Las ayudas autonómicas más habituales son las subvenciones al alquiler, incluidas líneas para jóvenes y para hogares con menos ingresos. En varios territorios, la tramitación es electrónica y el programa se gestiona por convocatorias anuales o bianuales.
El segundo gran bloque son las ayudas a rehabilitación: accesibilidad, conservación, reformas en edificios o viviendas y, cada vez más, actuaciones ligadas a eficiencia energética. Algunas comunidades concentran estas líneas en portales de rehabilitación y oficinas de apoyo técnico.
Como referencia útil, muchas comunidades publican también buscadores de ayudas o páginas “vivienda/ayudas” donde agrupan convocatorias abiertas y cerradas. Ahí es donde se encuentra la información válida para 2026.
Guía de ayudas a la vivienda por comunidad autónoma (2026)
|Comunidad autónoma
|Tipos de ayudas más habituales
|Dónde se gestionan
|Andalucía
|Alquiler, rehabilitación,
eficiencia energética
|Portal autonómico de vivienda
|Aragón
|Alquiler, rehabilitación
|Sede electrónica del Gobierno de Aragón
|Asturias
|Alquiler para rentas bajas
|Sede del Principado de Asturias
|Illes Balears
|Rehabilitación, eficiencia energética
|Portal de rehabilitación autonómico
|Canarias
|Alquiler, rehabilitación
|Instituto Canario de la Vivienda
|Cantabria
|Alquiler, rehabilitación
|Portal de vivienda del Gobierno regional
|Castilla y León
|Alquiler, jóvenes, rehabilitación
|Sede electrónica y portal de vivienda
|Castilla-La Mancha
|Alquiler, apoyo a colectivos vulnerables
|Portal autonómico de vivienda
|Cataluña
|Alquiler, rehabilitación, eficiencia
|Agencia de la Vivienda de Cataluña
|Comunidad Valenciana
|Rehabilitación, eficiencia energética, alquiler
|Portal de vivienda de la Generalitat
|Extremadura
|Alquiler, jóvenes
|Portal autonómico de vivienda
|Galicia
|Alquiler, bonos y ayudas específicas
|Sede electrónica de la Xunta
|Comunidad de Madrid
|Alquiler, jóvenes, programas específicos
|Área de vivienda de la Comunidad
|Región de Murcia
|Alquiler, rehabilitación
|Sede electrónica regional
|Navarra
|Alquiler, rehabilitación
|Portal institucional de vivienda
|País Vasco
|Alquiler, rehabilitación, acceso a vivienda
|Etxebide
|La Rioja
|Alquiler, jóvenes, rehabilitación
|Portal de vivienda autonómico
|Ceuta y Melilla
|Programas propios
|Sedes institucionales locales
Cabe recordar que las ayudas dependen de convocatorias concretas, con plazos, requisitos de ingresos y documentación que pueden variar cada año. Por eso, siempre conviene consultar la convocatoria vigente de cada comunidad.