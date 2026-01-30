En esta noticia

Las ayudas a la vivienda en 2026 no son iguales en toda España. Aunque hay un marco estatal, cada comunidad autónoma abre sus propias convocatorias, fija plazos y define requisitos. Por eso, dos personas con la misma situación pueden recibir apoyos distintos según dónde vivan.

En la práctica, la mayoría de programas se agrupan en tres bloques: ayudas al alquiler, rehabilitación y mejoras de eficiencia energética. A esto se suman líneas para jóvenes o colectivos vulnerables. La clave está en mirar siempre la convocatoria vigente de tu comunidad.

Ayudas a la vivienda por comunidades en 2026: guía completa por autonomías.
Ayudas a la vivienda por comunidades en 2026: guía completa por autonomías.

Ayudas vivienda 2026: guía autonómica y requisitos básicos

En 2026, muchas comunidades canalizan parte de sus programas dentro del marco del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y de las convocatorias regionales asociadas. Eso no significa que las ayudas sean idénticas: las autonomías deciden detalles como límites de ingresos, documentación, cuantías y periodos de solicitud.

Antes de buscar por comunidad, conviene tener claro lo esencial. En alquiler, suelen pedir contrato en vigor, vivienda habitual y límite de ingresos. En rehabilitación y eficiencia, suelen exigir memoria técnica, presupuesto y, en algunos casos, mejoras medibles en la calificación energética o en elementos como la envolvente térmica.

¿Qué ayudas puedes pedir en tu comunidad en 2026?

Las ayudas autonómicas más habituales son las subvenciones al alquiler, incluidas líneas para jóvenes y para hogares con menos ingresos. En varios territorios, la tramitación es electrónica y el programa se gestiona por convocatorias anuales o bianuales.

El segundo gran bloque son las ayudas a rehabilitación: accesibilidad, conservación, reformas en edificios o viviendas y, cada vez más, actuaciones ligadas a eficiencia energética. Algunas comunidades concentran estas líneas en portales de rehabilitación y oficinas de apoyo técnico.

Como referencia útil, muchas comunidades publican también buscadores de ayudas o páginas “vivienda/ayudas” donde agrupan convocatorias abiertas y cerradas. Ahí es donde se encuentra la información válida para 2026.

Buenas noticias.Presupuestos 2026: estas comunidades autónomas ya aprobaron sus cuentas y confirmaron el rumbo económico

Guía de ayudas a la vivienda por comunidad autónoma (2026)

Comunidad autónomaTipos de ayudas más habitualesDónde se gestionan
AndalucíaAlquiler, rehabilitación,
eficiencia energética		Portal autonómico de vivienda
AragónAlquiler, rehabilitaciónSede electrónica del Gobierno de Aragón
AsturiasAlquiler para rentas bajasSede del Principado de Asturias
Illes BalearsRehabilitación, eficiencia energéticaPortal de rehabilitación autonómico
CanariasAlquiler, rehabilitaciónInstituto Canario de la Vivienda
CantabriaAlquiler, rehabilitaciónPortal de vivienda del Gobierno regional
Castilla y LeónAlquiler, jóvenes, rehabilitaciónSede electrónica y portal de vivienda
Castilla-La ManchaAlquiler, apoyo a colectivos vulnerablesPortal autonómico de vivienda
CataluñaAlquiler, rehabilitación, eficienciaAgencia de la Vivienda de Cataluña
Comunidad ValencianaRehabilitación, eficiencia energética, alquilerPortal de vivienda de la Generalitat
ExtremaduraAlquiler, jóvenesPortal autonómico de vivienda
GaliciaAlquiler, bonos y ayudas específicasSede electrónica de la Xunta
Comunidad de MadridAlquiler, jóvenes, programas específicosÁrea de vivienda de la Comunidad
Región de MurciaAlquiler, rehabilitaciónSede electrónica regional
NavarraAlquiler, rehabilitaciónPortal institucional de vivienda
País VascoAlquiler, rehabilitación, acceso a viviendaEtxebide
La RiojaAlquiler, jóvenes, rehabilitaciónPortal de vivienda autonómico
Ceuta y MelillaProgramas propiosSedes institucionales locales

Cabe recordar que las ayudas dependen de convocatorias concretas, con plazos, requisitos de ingresos y documentación que pueden variar cada año. Por eso, siempre conviene consultar la convocatoria vigente de cada comunidad.