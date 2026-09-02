El rey Felipe VI pide unidad en Ceuta y transmite su apoyo: “La Corona y todos, con nuestra ciudad”.

El rey ha transmitido al presidente de Ceuta, Juan Vivas, el apoyo de toda España a la ciudad autónoma en su día, que se celebra este miércoles, especialmente por la situación que está sufriendo, y ha apelado a la unidad y a la convivencia.

La Casa Real también ha difundido un mensaje con motivo de esta jornada en el que ha destacado el respaldo de la Corona a Ceuta y ha puesto el foco en la unidad, la convivencia y el futuro. “Hoy, 2 de septiembre, es el Día de Ceuta. La Corona y todos, con nuestra ciudad. Unidad, convivencia y futuro”, ha señalado.

Felipe VI traslada a Juan Vivas el apoyo de toda España a Ceuta

Según ha informado la Casa Real, Felipe VI ha hablado con Juan Vivas para transmitirle el apoyo de toda España a Ceuta, especialmente ante la situación que está viviendo la ciudad. El monarca también ha expresado su reconocimiento a quienes están participando en la gestión de esta crisis.

En concreto, ha destacado la labor de los servidores públicos, voluntarios, asociaciones, gremios y representantes de las distintas confesiones por su esfuerzo durante esta situación.

El rey transmite a Vivas el apoyo de toda España a Ceuta y apela a la unidad. Fuente: EFE reduan

Las banderas de Ceuta, España y la UE acompañan el mensaje

La Casa del Rey ha acompañado la publicación con una imagen de las banderas de Ceuta, España y la Unión Europea situadas en una sala del Palacio de la Zarzuela.

Con este gesto, la Corona ha querido poner de relieve su respaldo a Ceuta en una jornada marcada por el mensaje de unidad y convivencia y por el reconocimiento a quienes están colaborando en la gestión de la situación que atraviesa la ciudad autónoma.