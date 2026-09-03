Oficial | El Gobierno cierra el 10 de septiembre todas estas ayudas de hasta 1795 euros para el curso 2026/27: cómo solicitarlas

Las familias todavía pueden solicitar las ayudas de apoyo educativo para el curso 2026/27 , pero deberán completar el trámite antes de una fecha clave de septiembre. La convocatoria del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes entra en sus últimos días y contempla distintas cuantías según las necesidades del alumno.

En concreto, el plazo de las ayudas de apoyo educativo permanecerá abierto hasta el próximo 10 de septiembre de 2026 a las 15:00 horas, según establece la convocatoria publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). No será suficiente con completar el formulario: la solicitud deberá quedar correctamente presentada por vía telemática.

Estas ayudas de apoyo educativo están d estinadas a determinados alumnos con discapacidad, trastornos graves de conducta, de la comunicación o del lenguaje, trastorno del espectro autista (TEA) o altas capacidades. Las cuantías disponibles dependen de cada situación y pueden cubrir enseñanza, transporte, comedor, residencia, material o reeducación.

Oficial | Ayudas de hasta 1795 euros para el curso 2026/27: el Gobierno cierra el 10 de septiembre estos formularios

Educación cierra el 10 de septiembre las ayudas de apoyo educativo: quién puede solicitarlas

La convocatoria de ayudas de apoyo educativo del curso 2026/27 comenzó el pasado 19 de mayo y finalizará el 10 de septiembre a las 15:00, hora peninsular. El Ministerio de Educación advierte de que solo se admitirán las solicitudes que hayan sido presentadas correctamente dentro de ese periodo.

Pueden acceder a estas ayudas los estudiantes que necesiten apoyos y atenciones educativas específicas como consecuencia de una discapacidad, trastornos graves de conducta, trastornos graves de la comunicación o del lenguaje o TEA. La convocatoria también contempla ayudas específicas para estudiantes con altas capacidades intelectuales.

Según el Ministerio de Educación, los niveles cubiertos incluyen Educación Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, Formación Profesional de grado básico, medio y superior, enseñanzas artísticas profesionales y determinados programas de Formación Profesional y de transición a la vida adulta. Para altas capacidades, los niveles que permiten solicitar la ayuda son más limitados.

Cuánto dinero se puede cobrar con las ayudas de apoyo educativo del curso 2026/27

Las ayudas de apoyo educativo no tienen una cuantía única. El importe depende del concepto que se reconozca a cada beneficiario y del cumplimiento de los requisitos establecidos por Educación.

Las cantidades máximas previstas en la convocatoria del curso 2026/27 son las siguientes:

Enseñanza: hasta 862 euros.

Transporte interurbano: hasta 617 euros.

Comedor escolar: hasta 574 euros.

Residencia escolar: hasta 1.795 euros.

Transporte de fin de semana para alumnos internos en centros de educación especial: hasta 442 euros.

Transporte urbano: hasta 308 euros.

Libros y material didáctico: hasta 105 euros en determinados niveles y hasta 204 euros en el resto de enseñanzas postobligatorias.

Reeducación pedagógica: hasta 913 euros.

Reeducación del lenguaje: hasta 913 euros.

Ayuda asociada a altas capacidades: hasta 913 euros.

Subsidio para gastos adicionales de carácter general: 400 euros.

Esto significa que no todos los solicitantes recibirán la misma cantidad ni necesariamente una única ayuda. La Administración analizará la situación del alumno y determinará qué componentes de las ayudas de apoyo educativo le corresponden de acuerdo con la convocatoria.

Además, el subsidio general de 400 euros está previsto para los solicitantes que acrediten una necesidad específica de apoyo educativo en los términos establecidos. En las ayudas directas también intervienen los requisitos económicos de la unidad familiar.

Estos son los límites de renta para acceder a las ayudas de Educación

Para conceder determinadas ayudas de apoyo educativo, Educación tiene en cuenta la situación económica de la unidad familiar durante 2025. En este análisis se computa la renta, pero también determinados elementos del patrimonio familiar.

Los umbrales de renta anual establecidos para el curso 2026/27 son:

Familia de 1 miembro: 12.534 euros.

Familia de 2 miembros: 20.416 euros.

Familia de 3 miembros: 26.811 euros.

Familia de 4 miembros: 31.801 euros.

Familia de 5 miembros: 36.089 euros.

Familia de 6 miembros: 40.229 euros.

Familia de 7 miembros: 44.143 euros.

Familia de 8 miembros: 48.031 euros.

Por ejemplo, una unidad familiar formada por cuatro miembros deberá tener una renta inferior al umbral de 31.801 euros para acceder a las ayudas sujetas a este requisito. No obstante, el Ministerio aclara que quienes superen los requisitos económicos de las ayudas directas pueden tener derecho a determinados subsidios si reúnen las demás condiciones.

También existen límites relacionados con el patrimonio. Entre otros supuestos, pueden quedar fuera quienes superen los 1.900 euros en determinados rendimientos del capital mobiliario y ganancias patrimoniales o los 172.000 euros de ingresos procedentes de actividades económicas o participación en entidades durante 2025.

Cómo solicitar las ayudas antes del 10 de septiembre

La solicitud de las ayudas de apoyo educativo debe realizarse de forma telemática a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación. Desde el curso anterior, el procedimiento se hace directamente por esta vía y no mediante la presentación de la solicitud en el centro educativo.

Una vez cumplimentado el formulario, el interesado deberá firmarlo electrónicamente. Cuando el alumno sea menor de 18 años, podrá hacerlo su representante legal mediante cualquiera de los sistemas de firma admitidos por la sede electrónica.

Hay un detalle especialmente importante: cumplimentar el formulario no implica que las ayudas de apoyo educativo estén solicitadas. El BOE advierte de que no se tendrán en cuenta los formularios que no completen el proceso de presentación y no generen el correspondiente resguardo. Este justificante debe conservarse como prueba de que la solicitud se presentó dentro del plazo.

Por tanto, el límite efectivo será el jueves 10 de septiembre de 2026 a las 15:00, hora peninsular. Después de ese momento, la convocatoria estatal para el curso 2026/27 quedará cerrada.

Atención a este cambio si el alumno vive en Cataluña

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El Ministerio de Educación ha incorporado además una novedad relevante para el curso 2026/27. Las familias cuyo domicilio familiar se encuentre en Cataluña no deben tramitar estas ayudas mediante la convocatoria estatal del Ministerio.

Educación explica que las competencias en esta materia han sido transferidas a la Generalitat de Cataluña. Por ello, los residentes afectados deben solicitar la beca o ayuda correspondiente mediante la convocatoria habilitada por esa comunidad autónoma.

El cambio hace especialmente importante comprobar qué administración gestiona la solicitud antes de iniciar el trámite. En el resto de los casos incluidos en la convocatoria estatal, las familias pueden consultar el estado del expediente posteriormente desde la sede electrónica del Ministerio, dentro del apartado “Mis expedientes”.