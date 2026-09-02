El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, elevó este miércoles la presión sobre el Gobierno de España por la crisis migratoria de Ceuta y exigió al presidente Pedro Sánchez que convoque “de manera inmediata” a la embajadora de Marruecos para pedir explicaciones.

La reclamación llega después de conocerse un informe de la Policía publicado por El Español sobre los acontecimientos previos a la llegada masiva de migrantes de finales de julio. Feijóo sostuvo que el documento demostraría que el Ejecutivo disponía de información antes de que se produjera la crisis.

“Lo sabía y lo tapó”, afirmó el presidente del PP tras participar en el acto institucional por el Día de Ceuta. Según informó EFE, el dirigente popular también solicitó que el Ministerio de Exteriores llame a consultas al embajador español en Marruecos para evaluar posibles medidas.

Feijóo evitó adelantar cuál debería ser la respuesta concreta de España una vez que Rabat ofrezca explicaciones. Argumentó que su formación actúa como un “partido de Estado”, aunque insistió en que considera necesario adoptar una primera reacción diplomática.

Feijóo acusa al Gobierno de ignorar los avisos antes de la crisis de Ceuta

El líder del PP sostuvo que el Ejecutivo recibió “avisos reiterados” los días 27, 28 y 29 de julio y acusó al Gobierno de haber despreciado la información aportada por los organismos de seguridad antes de los acontecimientos del día 30.

Feijóo expresó además su respaldo a la Policía Nacional, al resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los servicios de inteligencia. “Ellos sí cumplieron sus obligaciones”, aseguró, mientras responsabilizó políticamente al Ejecutivo de las consecuencias de la crisis.

Feijóo apunta contra Sánchez tras el informe sobre Ceuta: “Lo sabía y lo tapó” (foto: EFE) EFE

También cuestionó la actuación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, después de que remitiera una carta al director general de la Policía solicitando información sobre el citado informe. Para Feijóo, el Gobierno estaría cuestionando públicamente a los propios organismos encargados de garantizar la seguridad.

El dirigente popular fue más allá y sostuvo que la entrada masiva de migrantes no habría sido un movimiento espontáneo. Según su interpretación de las informaciones conocidas, la operación habría partido de Marruecos, habría contado con el consentimiento de sus autoridades e incluso podría haber sido coordinada desde allí.

El PP reclama explicaciones a Marruecos y plantea medidas diplomáticas

Entre las primeras decisiones reclamadas por Feijóo aparece la convocatoria de la embajadora marroquí en España, a quien considera que el Gobierno debería pedir explicaciones y comunicar posibles medidas iniciales de respuesta.

Al mismo tiempo, pidió que el embajador español en Marruecos sea llamado a consultas para analizar la situación y estudiar qué acciones diplomáticas serían adecuadas. El líder del PP insistió en que Sánchez no estaría en condiciones de garantizar la seguridad del país y reclamó una convocatoria electoral.

Feijóo también aseguró que su partido buscará responsabilidades por lo ocurrido y afirmó comprender el “hartazgo y desesperación” de los habitantes de Ceuta. Sus declaraciones coinciden con las concentraciones convocadas este miércoles por la Federación Española de Municipios y Provincias.

El presidente popular animó incluso a los alcaldes y concejales socialistas a participar en las movilizaciones y sostuvo que miles de ciudadanos saldrían a las calles para expresar su respaldo a Ceuta.

El PP endurece sus críticas y acusa al Gobierno de “pleitesía” hacia Marruecos

Las acusaciones también llegaron desde el Senado. La portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, lamentó la supuesta “pleitesía” del Gobierno hacia Marruecos y aseguró que las nuevas informaciones conocidas sobre Ceuta aumentan las dudas sobre la actuación del Ejecutivo.

Feijóo apunta contra Sánchez tras el informe sobre Ceuta: “Lo sabía y lo tapó” (foto: EFE) EFE

García afirmó que el informe policial remitido a la Audiencia Nacional apuntaría a la participación de agentes marroquíes en la entrada masiva de migrantes. A partir de esa interpretación, acusó al Gobierno de proteger a Marruecos pese a las advertencias que, según el PP, habían realizado previamente la Policía, el CNI y las autoridades ceutíes.

La dirigente popular reclamó además la dimisión de Grande-Marlaska y extendió esa exigencia al conjunto del Gobierno. También criticó la petición del ministro para obtener información sobre el informe policial y consideró que supone situar a la Policía Nacional “en la picota”.