Feijóo asegura que el país atraviesa un “descontrol migratorio”: “Si no respetan a España no pueden vivir en ella”. (Fuente: EFE).

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, denunció este domingo el “descontrol migratorio” que, a su juicio, atraviesa España y advirtió que “no puede ser que la ilegalidad produzca derechos” a la hora de obtener un permiso de residencia. En un mitin celebrado en Calatayud (Zaragoza), sostuvo que el país “no es un saco sin fondo” y reclamó un modelo migratorio basado en el respeto a la ley y la integración.

Acompañado por el presidente de Aragón y candidato a la reelección, Jorge Azcón, Feijóo acusó al Gobierno de actuar por intereses electorales y de incurrir en una “degradación moral” en distintas áreas de gestión. En ese marco, cuestionó tanto la política migratoria como la respuesta del Ejecutivo a la tragedia del AVE, según comunicó EFE.

¿Qué critica Feijóo del modelo migratorio?

Feijóo afirmó que “abrir las puertas de la nación” solo debe hacerse a quienes quieran “levantarla, mejorarla y respetarla”, y subrayó que quien no respete a España no puede vivir en ella. Según el líder popular, la regularización no se impulsa por “humanidad”, sino por “electoralismo”: “ No es un reparto de papeles, es un reparto de papeletas ”, sostuvo.

Por ello, adelantó que el PP dirá “con tranquilidad” que no a la regularización y censuró la actuación del Gobierno, al que acusó de “aprovechar la subida de las pensiones para favorecer a los okupas” y de utilizar la tragedia de los muertos del AVE para indultar al fiscal general del Estado.

También ha remarcado que quien llegue a España debe hacerlo con contrato de trabajo y sin antecedentes policiales, y advirtió que “no es posible regularizar a todos”, algo que, asegura, “está haciendo toda Europa”.

El líder de la oposición reclamó además que cualquier regularización vaya acompañada de una memoria económica y criticó que baste con una declaración personal cuando el país de origen no certifica la ausencia de antecedentes. “¿Esa es la seguridad que merece España?”, se preguntó.

Feijóo está en contra de la posición de Sánchez: "No es posible regularizar a todos". (Fuente: archivo).

¿Qué dice Feijóo de la tragedia del AVE?

Feijóo aseguró que el Gobierno ha conseguido que los ciudadanos vuelvan a coger el tren “con miedo” y lamentó que la alta velocidad, antes considerada “la marca España”, se haya convertido en un motivo de preocupación. “ No hicieron lo que debían en el AVE Madrid-Sevilla, ni en el Madrid-Barcelona ni en Rodalies porque no han previsto nada, y el resultado es 46 fallecidos y el símbolo del ferrocarril español destruido ”, afirmó.

En ese contexto, acusó al Gobierno de mentir “con Alegría”, en alusión a la candidata del PSOE a presidir Aragón, Pilar Alegría, y criticó al presidente Pedro Sánchez por no asistir al funeral de las víctimas de la tragedia de Adamuz (Córdoba), celebrado el jueves en Huelva. “Es indignante y un desprecio a las víctimas”, señaló, tras reprocharle que felicitara al ministro de Transportes, Óscar Puente, por su gestión.