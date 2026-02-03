Es oficial | El Gobierno extiende la suspensión de los desalojos a familias vulnerables. (foto: archivo).

El Consejo de Ministros de España ha decidido trocear el decreto ómnibus y ha aprobado este martes dos decretos separados, uno con la revalorización de las pensiones y medidas de Seguridad Social y otro con el denominado escudo social, en el que se incluye la moratoria de los desahucios, han informado fuentes del Gobierno.

Fuentes del Gobierno han informado a EFE que la decisión de separar los decretos ha sido adoptada después de que la pasada semana el pleno del Congreso rechazara el real decreto ley ‘ómnibus’ que incluía tanto la subida de las pensiones como el resto de medidas del denominado escudo social, incluida la relativa a los desahucios.

Tras rechazar el PP, Vox y Junts el llamado decreto ómnibus, la decisión que se ha tomado es aprobar un decreto para subir las pensiones, junto a otras medidas relativas a la Seguridad Social; y otro con las ayudas por la dana y los incendios, mejoras en la jubilación para los bomberos y la imposibilidad de desahuciar hasta a 60.000 familias vulnerables y cortarles los suministros básicos.

Precisamente la medida que recibió más críticas fue la suspensión de los desahucios y lanzamientos para las familias vulnerables sin alternativa habitacional, que algunos grupos ven como una protección para los okupas.

Sumar: “La derecha ya no tiene excusas”

En un comunicado, Sumar ha advertido de que el PP “ ya no tiene excusas para aprobar las pensiones y el resto del Congreso deberá decidir si apoya medidas sociales que protegen a los más vulnerables y que ya están en vigor desde la pandemia ”.

Por su parte, Sumar no quería que el Gobierno separara la moratoria de los desahucios del resto de medidas escudo social, una de las opciones barajadas. De haberlo hecho, PP y Junts habría votado en contra de la moratoria, pero el escudo social se votará en su integridad y “la derecha ya no tiene ahora excusas”, subraya la formación que lidera en el Gobierno Yolanda Díaz.

Asimismo, han insistido en que no hay derechos de primera o de segunda y que su objetivo es sacar adelante todas las medidas, demostrando que no hay que elegir entre vivienda o pensiones, “ que todo es necesario para mejorar la vida de la gente trabajadora de este país ”.

¿Qué medidas incluía el decreto rechazado?

El real decreto ley que decayó incluía una batería de medidas de todo tipo, entre ellas la revalorización de las pensiones en un 2,7%; de las mínimas, en un 7%, y de las no contributivas y el ingreso mínimo vital (IMV), en un 11,4%, unas subidas que ya se aplicaron en la nómina de enero pero que ahora están en el aire.

También se prorrogaba el salario mínimo interprofesional (SMI) de 2025 hasta que se apruebe el de 2026, se congelaban las cotizaciones sociales de los autónomos y se prorrogaban los umbrales de facturación que les permiten permanecer en el régimen de módulos.

Además se prohibían los cortes de suministro de luz, agua y gas para familias vulnerables, se prorrogaban los descuentos del bono social eléctrico y se eliminaba la obligación de que los perceptores de la prestación por desempleo presenten la declaración de la renta.

Otras medidas eran la prórroga de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas, la bonificación fiscal por compra de vehículos eléctricos e inversiones en obras de eficiencia energética o la exención de IRPF para las ayudas por daños provocados por los incendios forestales, entre otras.