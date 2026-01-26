El PP votará en contra de la subida de pensiones y ayudas al transporte: “No estamos de acuerdo”. (foto: archivo).

El pleno del Congreso de España votará este martes los dos decretos leyes que aprobó el Gobierno el pasado diciembre con medidas como la subida del 2,7% de las pensiones, la congelación de las cuotas de los autónomos, las bonificaciones en el transporte público y la suspensión de los desahucios y los cortes de suministros para familias vulnerables.

En ese contexto, el PP ha anunciado que votará en contra tanto de la convalidación del real decreto ley de ayudas al transporte público, como del de subida de las pensiones, en este último caso porque rechaza que el Gobierno incluya esta medida junto a otras como la moratoria de los desahucios, comunicó EFE.

“Nuestro voto será un no, no estamos de acuerdo y lo llevamos avisando”, ha dicho el vicesecretario general de Economía, Juan Bravo, tras recordar que su grupo registró el pasado noviembre una proposición de ley para garantizar la revalorización automática de las pensiones.

Por su parte, aunque Junts no ha avanzado el sentido de su voto, todo apunta a que tampoco apoyará el de subida de las pensiones, ya que ha registrado en el Congreso una iniciativa también para separar esa medida de otras del llamado ‘escudo social’, como la moratoria antidesahucios para familias vulnerables.

El PP votará en contra de los decretos de subida de pensiones y de ayudas al transporte. Fuente: EFE Daniel Gonzalez

¿Qué dice Bravo de las pensiones?

Bravo ha señalado, en una rueda de prensa, que “ si el Gobierno quiere que a los pensionistas se les suba la pensión conforme al IPC , permita que esa proposición de ley se tramite y tendrán el problema solucionado ”.

El dirigente popular ha incidido en que los pensionistas “no pueden ser el juego del Gobierno”, ya que el PP considera que el Ejecutivo utiliza la subida anual de las pensiones para conseguir el apoyo de algunos grupos parlamentarios a otras medidas que incluye en el mismo decreto.

Los puntos claves de los decretos

Revalorización de pensiones y medidas sociales

Subida de pensiones en 2026: 2,7% general , 7% mínimas y 11,4% no contributivas e IMV.

Congelación de cotizaciones de autónomos .

Prórroga del SMI en 1184 euros brutos en 14 pagas.

Se elimina la obligación de declarar el IRPF a perceptores de desempleo.

Incentivos fiscales a pequeños autónomos y afectados por la dana e incendios.

Moratoria de desahucios

Prórroga hasta finales de 2026 de la suspensión de desahucios a familias vulnerables.

Prohibición de cortar luz, agua y gas y mantenimiento del bono social eléctrico.

Se mantienen compensaciones a propietarios.

Congreso vota el martes subida de pensiones, ayudas a transporte y moratoria de desahucios.

Transporte público