Elecciones Valencia | Vox desmiente al PP sobre el candidato para la Generalitat. (Fuente: EFE).

Vox aseguró que todavía no ha recibido una comunicación formal por parte del Partido Popular respecto a la propuesta de Juanfran Pérez Llorca, síndic del PP en Les Corts y secretario general del partido en la Comunitat Valenciana, como candidato a la Presidencia de la Generalitat en sustitución de Carlos Mazón, quien dimitió el pasado 3 de noviembre.

El síndic de Vox en Les Corts, José María Llanos, confirmó a EFE que, pese a que el PP ya anunció su intención de presentar a Pérez Llorca, no se ha producido ninguna notificación oficial. Llanos señaló que el partido sigue dispuesto a negociar, destacando que “ se van cumpliendo los pasos necesarios para buscar la estabilidad y lograr el mejor futuro para la reconstrucción de la Comunitat Valenciana ”.

Las condiciones de Vox para apoyar la investidura

El partido de Abascal planea sentarse a negociar sobre cinco ejes fundamentales con el candidato popular:

Reducción fiscal y alivio de la presión impositiva.

Apoyo a la vivienda y medidas que faciliten el acceso para jóvenes y familias.

Control de la inmigración irregular, con el objetivo de frenar lo que consideran una llegada “masiva”.

Defensa del sector primario, al que buscan proteger frente al “fanatismo climático”.

Educación en libertad, con un modelo que, según Vox, respete la neutralidad ideológica.

Vox desmiente al PP sobre el candidato para Valencia. (Fuente: EFE / J.J. Guillén)

Aunque no hay reuniones programadas para este miércoles, fuentes cercanas a la negociación indicaron que el contacto será inminente, ya que ambas fuerzas buscan un acuerdo rápido que permita la investidura y la formación del nuevo gobierno valenciano.

Abascal desafía a Sánchez y presiona al PP

En paralelo, Santiago Abascal elevó el tono político desde el Congreso y pidió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque elecciones generales o que deje a PP y Vox reconstruir Valencia, a la que calificó como una comunidad “arrasada por sus negligencias criminales”.

Abascal desafía a Sánchez y presiona al PP. (Fuente: archivo).

El líder de Vox también instó al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a romper con el PSOE en la Unión Europea y con las políticas verdes y migratorias comunitarias, que considera perjudiciales. “ Si no va a romper con todos esos pactos, con el terrorismo climático, con el pacto migratorio… con nosotros no debe contar ”, advirtió Abascal.

El dirigente de Vox también cuestionó la coherencia del PP al mantener discursos distintos en distintas comunidades, señalando el contraste entre la posible alianza en Valencia y la negativa a pactar en Extremadura.

Además, culpó a Sánchez de fomentar una “invasión migratoria” y de impulsar políticas que, según él, han puesto en riesgo la seguridad y la prosperidad del país.