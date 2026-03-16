El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha rechazado investigar al expresident Carlos Mazón por su actuación durante la dana de 2024, una catástrofe que dejó más de 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia. Los magistrados consideran que no existen indicios suficientes para atribuirle responsabilidad penal por la gestión de la emergencia. La decisión judicial ha generado una rápida reacción política. El PSOE aseguró que, aunque el tribunal haya descartado una investigación penal contra el dirigente del PP, Mazón deberá igualmente “rendir cuentas” por su actuación durante la tragedia y los socialistas mantendrán una posición crítica respecto a su gestión. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) decidió por unanimidad rechazar la investigación penal contra el expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, por su actuación durante la dana. Los magistrados concluyeron que no existe “un fundamento sólido y objetivo” que permita considerar que los hechos descritos en la exposición razonada enviada por la jueza instructora puedan constituir delito. La Sala de lo Civil y Penal analizó si el entonces presidente autonómico podía haber incurrido en un delito de homicidio imprudente por omisión, pero determinó que no tenía la denominada “posición de garante” que exige el Código Penal para este tipo de responsabilidad. Según el tribunal, la legislación autonómica sobre emergencias y protección civil no atribuye al jefe del Consell deberes específicos en la gestión directa de una emergencia. Por ese motivo, los magistrados concluyen que Mazón no infringió ninguna obligación legal en ese ámbito, lo que impide abrir una causa penal contra él. Uno de los puntos analizados por los magistrados fue la posible participación del expresident en el envío del sistema Es-Alert, el mensaje de emergencia que se remitió a la población a las 20:11 horas durante la jornada de la dana. La jueza instructora había planteado la hipótesis de que Mazón pudiera haber intervenido en esa decisión, lo que habría transformado una eventual omisión en una actuación activa. Sin embargo, el tribunal considera que esa posibilidad carece de indicios suficientes. Según el auto judicial, las referencias presentadas en la exposición razonada se mueven en “el terreno de la mera conjetura”, ya que no existen elementos que acrediten de forma concreta la participación del entonces president en el envío del mensaje. Los magistrados también examinaron otros aspectos señalados en la investigación, como la comida que Mazón mantuvo ese día en un restaurante y la crítica sobre su presunta “ajenidad a los acontecimientos”. No obstante, la Sala subraya que ese tipo de valoraciones pueden tener relevancia política o moral, pero no necesariamente penal. Tras conocerse la decisión judicial, el PSOE reaccionó con dureza y sostuvo que el expresident deberá asumir responsabilidades en el terreno político. La portavoz socialista Montse Mínguez afirmó que el partido respeta las decisiones judiciales, pero insistió en que la actuación de Mazón durante la catástrofe no puede quedar sin consecuencias. “Tendrá que rendir cuentas”, declaró en una rueda de prensa posterior a la Ejecutiva federal. Mínguez añadió que los socialistas seguirán manteniendo una posición muy crítica frente al dirigente del Partido Popular. Según sus palabras, el PSOE continuará siendo “muy duro políticamente” con Mazón por la gestión de la emergencia. La portavoz también sostuvo que el entonces presidente autonómico “no estaba donde tenía que estar” durante la jornada de la tragedia y que, en su opinión, la situación “seguramente todo hubiera sido evitable”, en referencia a la gestión institucional de la dana. Aunque el Tribunal Superior ha descartado investigar a Mazón, la causa penal sobre la gestión de la dana continúa abierta en el juzgado de Catarroja, que instruye el caso desde octubre de 2024. La magistrada Nuria Ruiz Tobarra ha decidido prorrogar la investigación seis meses más, debido a la complejidad del proceso y al elevado número de pruebas pendientes. Entre ellas se encuentran declaraciones de testigos, informes periciales y la posible recuperación de mensajes de WhatsApp y Telegram relacionados con el día de la catástrofe. Hasta el momento han declarado más de 500 testigos, entre familiares de las víctimas, técnicos de emergencias, responsables políticos y otros implicados en la gestión del desastre. Además, todavía quedan decenas de comparecencias pendientes de realizarse. En la investigación siguen figurando como imputados la exconsellera de Interior Salomé Pradas y el exsecretario autonómico Emilio Argüeso, mientras los tribunales continúan analizando si hubo fallos graves en la respuesta institucional a la dana. La decisión del TSJCV, por tanto, no cierra el proceso judicial, pero sí marca un límite claro: por ahora, no existen indicios suficientes para abrir una causa penal contra Carlos Mazón por su actuación durante una de las tragedias más graves que ha vivido la Comunidad Valenciana en las últimas décadas.