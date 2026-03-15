Las elecciones en Castilla y León dejaron un nuevo triunfo del Partido Popular. El candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, logró la victoria con 33 procuradores frente a los 30 del PSOE y los 14 de Vox. Tras conocerse los resultados, el dirigente popular se comprometió a intentar formar un Ejecutivo que represente a toda la comunidad. Desde Salamanca, Mañueco lanzó un mensaje centrado en la gobernabilidad y en la responsabilidad política tras el resultado electoral. El líder del PP defendió que el respaldo obtenido en las urnas marca el camino para iniciar conversaciones con otras fuerzas políticas. Al mismo tiempo, el escenario que dejaron las elecciones en Castilla y León anticipa negociaciones políticas, ya que el Partido Popular no alcanzó la mayoría absoluta. En ese contexto, Vox aparece como un actor decisivo en la futura investidura del presidente autonómico. Tras conocer el resultado de las elecciones en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco asumió públicamente la responsabilidad de intentar formar gobierno. El candidato popular destacó el respaldo recibido y aseguró que iniciará conversaciones políticas desde el lunes. “Como candidato más votado, asumo la responsabilidad de formar gobierno, un gobierno para todos y pensando en todos. Siempre lo he hecho y siempre lo haré”, afirmó Mañueco tras conocerse los resultados. El dirigente popular también señaló que los ciudadanos han enviado un mensaje claro en las urnas. Según explicó, ha tomado nota de la necesidad de diálogo político, aunque remarcó que cualquier acuerdo deberá basarse en el proyecto político del Partido Popular. En ese sentido, defendió que su partido obtuvo el mayor respaldo en las elecciones en Castilla y León y que eso legitima su iniciativa para intentar formar gobierno. Al mismo tiempo, rechazó explícitamente negociar la gobernabilidad con el PSOE. El resultado de las elecciones en Castilla y León provocó numerosas reacciones dentro del Partido Popular. Dirigentes autonómicos y líderes territoriales felicitaron a Mañueco por lo que calificaron como un resultado positivo para la estabilidad política. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso celebró el crecimiento electoral del partido. En un mensaje publicado en redes sociales, felicitó al candidato por haber aumentado el respaldo electoral en comparación con los comicios anteriores. También otros dirigentes del PP destacaron el significado político del resultado. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, afirmó que los resultados son “magníficos” y subrayó que el partido ha crecido en escaños y en porcentaje de voto. Con el 90% del escrutinio, el Partido Popular logró 33 escaños, dos más que en 2022, mientras el PSOE subió hasta los 30 procuradores. Vox también aumentó su representación y alcanzó los 14 representantes en las Cortes autonómicas. Tras las elecciones en Castilla y León, el PSOE destacó el crecimiento electoral de su candidatura. La secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, defendió que los resultados reflejan una tendencia positiva para el partido. “Son buenos resultados, aumentamos la representación parlamentaria en dos escaños, nos reafirma en que vamos por la senda correcta”, afirmó la dirigente socialista durante una comparecencia en Ferraz. Desde Vox, el candidato Carlos Pollán destacó el crecimiento de su formación y su papel en el nuevo escenario político. El dirigente aseguró que su partido tendrá influencia en las decisiones políticas de la comunidad. “No os vamos a decepcionar. Hoy es el día de celebrar este resultado histórico y mañana será el día de ponernos a trabajar y de hacer valer todos vuestros votos”, afirmó Pollán tras conocerse los resultados. El escenario político que dejaron las elecciones en Castilla y León abre ahora una etapa de negociaciones. El Partido Popular necesitará acuerdos parlamentarios para garantizar la investidura y la estabilidad del futuro gobierno autonómico.