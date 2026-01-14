El salario mínimo, cada vez más cerca de un acuerdo | Yolanda Díaz: “Es la herramienta que combate la pobreza”. (Fuente: archivo).

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que está negociando con el Ministerio de Hacienda la posibilidad de “indexar una parte de la afectación que el salario mínimo interprofesional (SMI)” tiene en los contratos públicos.

Según EFE, Díaz, que ya cuenta con el beneplácito de los sindicatos, ha asegurado que “le gustaría que la patronal sea capaz de alcanzar un acuerdo” y para ello ha dicho estar “trabajando” con Hacienda en un reclamo de los empresarios para firmar la subida.

¿De cuánto es la subida propuesta por Yolanda Díaz?

En una entrevista este miércoles en TVE, Díaz ha confiado en que en la reunión que mantiene con los agentes sociales este viernes “termine” la negociación porque su objetivo es subir el SMI un 3,1% para este año, hasta los 1221 euros brutos mensuales.

Subidas en años anteriores

La propuesta para 2026 se trataría de otra nueva subida. Esto se debe, a que el Gobierno acordó el aumento del SMI en 2025 de un 4,41%, lo que supuso 50 euros al mes y situó la paga mínima en 1184 euros brutos mensuales en 14 pagas. En 2024, el SMI también se incrementó un 5% hasta 1134 euros al mes.

Díaz negocia con Hacienda la indexación del SMI a los contratos públicos. (Fuente: archivo).

¿En qué consiste la indexación del SMI a los contratos públicos?

La Ley de desindexación, que desvincula la actualización automática de los precios públicos de referencias como la inflación, se aprobó en 2015 en aras de una mayor competitividad y para favorecer la recuperación de la economía tras la crisis financiera.

Sin embargo, la semana pasada, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ya avanzó su intención de “explorar” con Hacienda “la posibilidad de relajar las reglas de desindexación que tienen que ver con la afectación en los contratos públicos de los salarios”.

Eso permitiría a las empresas trasladar a los precios de licitación de los contratos públicos la subida del SMI, algo que también defienden los sindicatos y el Ministerio de Trabajo.

Pese a ello y aunque ha mostrado su preferencia de que el incremento se produzca con consenso social, Díaz ha avisado de que “vamos a subir el SMI, porque es la herramienta que combate la pobreza social y sirve para reducir la desigualdad”.