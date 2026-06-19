Sánchez vuelve a respaldar a Zapatero: “Regalos han recibido todos los presidentes”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvió a respaldar este jueves al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, imputado en el caso Plus Ultra, y dejó en sus manos la responsabilidad de explicar el asunto de las joyas halladas en la caja fuerte de su despacho.

En rueda de prensa en Bruselas tras concluir el Consejo Europeo, Sánchez evitó pronunciarse cuando le preguntaron si creía que Zapatero debería entregar las joyas o si él personalmente las habría entregado en su lugar.

“Esa pregunta quien tiene que responderla es el presidente Zapatero”, señaló.

El argumento de Pedro Sánchez para defender a Zapatero. EFE

El argumento de Sánchez: fue Zapatero quien reguló los regalos oficiales

A juicio del jefe del Ejecutivo, lo importante es que fue precisamente Zapatero quien impulsó la normativa que hoy regula el registro de los regalos oficiales recibidos por los altos cargos del Estado.

Se refiere al acuerdo del Consejo de Ministros de febrero de 2005, que adoptó un Código de Buen Gobierno para los miembros del Ejecutivo y los altos cargos.

Preguntado directamente por si daba por hecho que las joyas halladas en la caja fuerte del despacho del expresidente fueron regalos recibidos en 2007, como han publicado varios medios, Sánchez se limitó a insistir en que en aquella época no existía la legislación actual sobre registro de obsequios.

El argumento de Pedro Sánchez para defender a Zapatero. EFE

“Regalos han recibido todos los presidentes”

Sánchez recalcó que la recepción de obsequios oficiales no es una práctica exclusiva de Zapatero. Según el presidente, regalos han recibido todos los jefes del Ejecutivo español, desde Felipe González hasta él mismo, pasando por José María Aznar, Zapatero y Mariano Rajoy.

Según su propia experiencia, explicó, cuando un presidente viaja recibe regalos de los que no tiene constancia hasta que regresa a Madrid, obsequios que se entregan como símbolo de respeto hacia las instituciones o como gesto de hermandad entre países.

Presunción de inocencia y empatía personal

Sánchez repitió el mensaje que ya había lanzado el día anterior, tras la declaración de Zapatero ante el juez de la Audiencia Nacional. Reiteró que, como presidente del Gobierno y, sobre todo, como secretario general del PSOE, confía en la inocencia del expresidente y respeta el trabajo de la justicia.

En ese contexto, reivindicó de nuevo el derecho a la presunción de inocencia y, desde el punto de vista personal, manifestó su “empatía” con Zapatero por la “situación difícil que estará viviendo en casa”, en referencia a la imputación de las hijas del expresidente en la misma causa.