El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha planteado una reforma legal para permitir que determinados delincuentes puedan perder la nacionalidad española. Su propuesta contempla incluir esta posibilidad en un proyecto de ley orgánica sobre el otorgamiento de la ciudadanía y apunta a personas que cometan delitos graves.

Feijóo ha señalado que la nacionalidad constituye “un acto de confianza” que debe mantenerse y que, cuando una persona rompe esa confianza por pertenecer a una banda criminal o terrorista o por reincidir en delitos graves como abusos sexuales, violaciones o asesinatos, debería saber que “la nacionalidad será retirada”.

¿Cómo se puede perder la nacionalidad española?

La legislación española actual contempla un número limitado de causas para perder la nacionalidad. Entre ellas figuran la renuncia voluntaria, la adquisición de otra ciudadanía en determinadas circunstancias y la existencia de falsedad, ocultación o fraude en los trámites utilizados para obtener la nacionalidad.

¿Cómo se puede perder la nacionalidad española?

En el caso de los españoles que no son de origen, existen tres causas específicas.

Pueden perder la nacionalidad si utilizan durante tres años la ciudadanía a la que renunciaron al adquirir la española; Si entran voluntariamente al servicio de las armas o ejercen un cargo político en un Estado extranjero contra la prohibición expresa del Gobierno; O si se demuestra que incurrieron en falsedad, ocultación o fraude para conseguir la nacionalidad.

Estas causas se suman a otras cuatro que pueden afectar a ciudadanos españoles en determinadas circunstancias. Una de ellas es adquirir voluntariamente otra nacionalidad mientras se reside en el extranjero, aunque existen excepciones para las ciudadanías de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial y Portugal.

También puede producirse la pérdida de la nacionalidad española cuando una persona emancipada que reside en el extranjero utiliza durante tres años exclusivamente la nacionalidad que tenía antes de la emancipación, con las mismas excepciones y posibilidad de declarar la voluntad de conservar la ciudadanía española.

¿Qué cambiaría con la propuesta de Feijóo?

La legislación vigente no contempla haber cometido determinados delitos graves como una causa para perder la nacionalidad española . Ese es precisamente el punto que Feijóo pretende modificar con su proyecto de ley orgánica.

¿Qué cambiaría con la propuesta de Feijóo?

El líder del PP ha planteado que la pérdida de la nacionalidad pueda aplicarse a personas que pertenezcan a bandas criminales o terroristas o que sean reincidentes en delitos graves , entre ellos abusos sexuales, violaciones o asesinatos. La iniciativa, por tanto, ampliaría las causas actuales de pérdida de ciudadanía para incorporar determinados comportamientos delictivos.

El Gobierno ha rechazado el planteamiento. El ministro de Transportes, Óscar Puente, lo ha calificado de “descabellado” y ha cuestionado qué ocurriría con las personas que perdieran su nacionalidad. La ministra portavoz, Elma Saiz, también ha criticado la iniciativa y ha advertido sobre una posible división entre “ciudadanos de primera y de segunda”.