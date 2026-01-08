El PP denuncia a Pedro Sánchez: “Todo lo que hace el Gobierno con Venezuela huele a corrupción”. Fuente: Archivo

El PP ha registrado dos iniciativas en el Congreso de los Diputados para pedir dos comparecencias urgentes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para hablar sobre “su papel estelar” con Venezuela y sobre la “corrupción sistémica que le rodea”.

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha avanzado que su grupo parlamentario ha registrado este jueves ambas peticiones y ha advertido de que en 2026 van a seguir sin pasar “ni media” al Gobierno de Sánchez.

Según EFE, el PP tiene claro “que Venezuela está mejor sin Maduro, que Rusia estaría mejor sin (Vladímir) Putin y que España estaría mejor sin Sánchez”, algo que Bendodo cree que “cualquier español” compartiría con ellos.

¿Qué exigen desde el PP?

Los populares pretenden que Sánchez hable del “papel estelar que está teniendo en la plena restauración del orden democrático en Venezuela”, según ha explicado Bendodo en un acto del PP sobre vivienda celebrado en Málaga, previo a la interparlamentaria del fin de semana en Galicia.

Ha denunciado que “todo lo que hace el Gobierno con Venezuela huele a corrupción”. Además, ha aludido al arresto de un empresario que “casualmente” era cliente de la agencia de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero.

“Todo esto no puede ser por casualidad, el círculo se cierra”, ha añadido Bendodo, quien ha subrayado que el PP ha pedido que se investigue si la SEPI benefició al régimen de Nicolás Maduro con el rescate de una compañía investigada por blanqueo de capitales.

Corrupción| Piden explicaciones sobre la relación de Ábalos con Koldo

En cuanto a la petición de comparecencia sobre corrupción, que ya fue rechazada una vez en el Congreso, ha indicado que el presidente del Gobierno debe explicar “el amor fraternal” que dedicaba al exministro José Luis Ábalos “horas antes” de la detención de Koldo.

Ha lamentado que cuando fue al Senado dijera que “no se acordaba” de él: “De te quiero como un amigo a ser un gran desconocido”.