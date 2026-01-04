Pedro Sánchez condena el ataque de Estados Unidos y Abascal lo acusa de ser el “cómplice” de Delcy Rodríguez. Fuente: Archivo

Un día después del ataque de Estados Unidos en Venezuela y la captura del líder chavista, Nicolás Maduro, el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha condenado “con rotundidad” la operación mientras que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la ha avalado pero ha rechazado que Delcy Rodríguez dirija ahora el país.

Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha señalado que ahora es el momento de acabar “con la resistencia” de la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, “la cómplice de (Pedro) Sánchez”.

¿Qué dijo Sánchez sobre la intervención de Estados Unidos?

Según EFE, Pedro Sánchez ha aprovechado el marco de una carta que ha enviado a su militancia con motivo del nuevo año para elevar el tono y condenar, de manera rotunda, el ataque lanzado por Donald Trump, aunque sus socios de Sumar en el Ejecutivo de coalición no creen que haya sido suficientemente contundente.

El presidente ha reiterado su defensa del derecho internacional, después de que este sábado dejara claro que no reconocería esta intervención como tampoco reconoció al régimen de Maduro.

El PP arremete contra Sánchez por no apoyar la operación de Trump

Mientras tanto, Feijóo ha puesto el foco en que la mano derecha de Maduro, Delcy Rodríguez, no puede dirigir el país porque ha sido “cómplice y protagonista” de la dictadura, al tiempo que ha defendido que Edmundo González y María Corina Machado -descartada por Trump- representan la “vía democrática y pacífica” para que Venezuela recupere su libertad.

“Las dictaduras no se derrocan a medias”, ha advertido el presidente popular, que también ha criticado al Gobierno por no enfrentarse “a la tiranía de Maduro”, aunque ha sido la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, la que más ha cargado las tintas contra Sánchez por haber preferido “el comunismo y la legalidad de un tirano” a la libertad.

En esta misma línea, el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis del PP, Elías Bendodo, ha dicho que Sánchez “se pone en el lado incorrecto de la historia” porque lo que debería hacer es “saludar” que Venezuela tenga opciones de salir de la dictadura.

Desde Vox, su presidente, Santiago Abascal, ha compartido la idea de Feijóo de que Delcy Rodríguez no puede seguir al frente del Gobierno venezolano y emplaza a acabar “con la resistencia” de la vicepresidenta ejecutiva del país, a la que ha señalado como “cómplice” de Sánchez.

Podemos y Sumar apoyan las protestas contra el ataque de Estados Unidos

A la izquierda del PSOE, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que ha participado en Madrid en la concentración frente a la Embajada estadounidense, ha definido a Trump como “el Hitler de nuestro tiempo” y ha cargado contra Pedro Sánchez por considerar que se está comportando “como un auténtico lacayo” de Estados Unidos, igual que la UE.

Por su parte el dirigente de Sumar y secretario general del Partido Comunista, Enrique Santiago, que estaba en la misma protesta, ha denunciado la falta de contundencia del Gobierno y ha reclamado la salida de España de la OTAN. Además de la protesta que ha tenido lugar en Madrid, ha habido otras similares en varias ciudades españolas, por ejemplo en las tres capitales vascas, que han contado con el respaldo de EH Bildu y en las que, además de rechazar el ataque norteamericano, han pedido la liberación de Maduro.

Otra concentración convocada “contra la agresión imperialista en Venezuela” en Logroño se ha desarrollado con tensión debido a las protestas de una veintena de venezolanos asentados en La Rioja, quienes han respaldado la operación de Washington. A favor de esta intervención está prevista una nueva concentración a última hora de la tarde de este domingo en la Puerta del Sol de Madrid.

Entre tanto, asociaciones de venezolanos en Castilla-La Mancha y Aragón, entre otras, han mostrado su alegría por la captura de Maduro y han llamado a la unidad de cara al proceso que ahora comienza el país.

Otro colectivo que ha entrado en el debate político ha sido la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que ha condenado la actuación de Trump porque la prohíbe el derecho internacional y ha defendido que “el imperio de la ley y el respeto al orden internacional son antagónicos a la ley del más fuerte”.