El Gobierno reducirá la jornada laboral de los funcionarios públicos: “Es un acuerdo que alcanzamos con los sindicatos”. (Fuente: Freepik).

El ministro de Función Pública, Óscar López, ha asegurado este jueves que se cumplirá el acuerdo con los sindicatos del ámbito público para implantar la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado (AGE) de España “tan pronto como sea posible”, comunicó EFE.

“ Tranquilidad absoluta, vamos a aplicar tan pronto como sea posible las 35 horas, que es un acuerdo que alcanzamos con los sindicatos ”, ha afirmado en declaraciones a Telecinco en conexión desde Davos (Suiza).

¿Qué dice López sobre los salarios?

Según ha explicado, el primer punto “y más importante” de ese acuerdo era la subida salarial, que ya se ha cumplido con el pago en diciembre pasado del alza pactada para 2025.

“Este mes de enero, cuando llegue la nómina a más de 3 millones de servidores públicos, van a ver un incremento del 4%”, ha destacado en referencia a la subida acumulada del 2,5% de 2025 y del 1,5% correspondiente a 2026.

Óscar López recordó el cumplimiento de la subida salarial, el punto más importante del acuerdo. (foto: archivo).

¿Qué reclaman los sindicatos?

UGT y CCOO han urgido este miércoles al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a implantar la jornada de 35 horas semanales de manera inmediata, sin esperar a los futuros presupuestos de 2026.

En un comunicado conjunto, los sindicatos han mostrado su “discrepancia” con la postura de Función Pública respecto a la jornada de 35 horas que, aseguran, pasa por esperar a los futuros presupuestos de 2026 para aprobarla.

CCOO y UGT reclaman, en cambio, que se adopte “en el próximo mes de febrero o a principios de marzo”, ya que esperar a los presupuestos -cuyo proyecto todavía no se ha presentado- supondría retrasar su aplicación.

Sin embargo, este jueves, cuando le han preguntado a Óscar López si la medida quedaba en el aire hasta la aprobación de unos nuevos presupuestos del Estado, ha respondido que “no es así” y que se sigue hablando con los sindicatos.

Óscar López dice que se aplicará "tan pronto como sea posible" la jornada de 35 horas. Fuente: EFE Chema Moya

¿Cuándo será la próxima reunión entre Función Pública y sindicatos?

Los sindicatos confían en concretar avances tanto sobre reducción de jornada como sobre la jubilación parcial en la próxima reunión con Función Pública, prevista para el 28 de enero.

Asimismo, han advertido que, de no ser así, emprenderán “acciones” para garantizar el cumplimiento de los compromisos.