Los pilotos españoles Fernando Alonso y Carlos Sáinz durante la drivers parade antes de la carrera del Gran Premio de Fórmula 1 de Barcelona-Cataluña.

El piloto español de Aston Martin en la Fórmula 1, Fernando Alonso, volvió a sufrir un duro revés este domingo en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, tras un fin de semana marcado por las dificultades de rendimiento de su monoplaza.

El doble campeón del mundo llegaba a la cita de Montmeló después de varias carreras complicadas, sin haber logrado puntuar en lo que va del campeonato y con reiteradas críticas al nivel competitivo del AMR26. En el Gran Premio, las expectativas tampoco pudieron cumplirse y el desenlace volvió a ser negativo.

El piloto español de Aston Martin Fernando Alonso durante el Gran Premio de Barcelona-Cataluña de Fórmula 1, este domingo. Fuente: EFE Siu Wu

Fernando Alonso, una de las grandes leyendas de la Fórmula 1

Fernando Alonso es considerado uno de los pilotos más destacados de la historia de la Fórmula 1. El español conquistó dos campeonatos mundiales con Renault y construyó una trayectoria que lo llevó a convertirse en una referencia de la categoría durante más de dos décadas.

A lo largo de su carrera acumuló 32 victorias y 106 podios en la máxima categoría del automovilismo. Entre sus éxitos más recordados figuran los obtenidos en Montmeló, donde ganó en 2006 con Renault y en 2013 con Ferrari. Además, también logró importantes éxitos fuera de la Fórmula 1 al proclamarse campeón del Mundial de Resistencia (WEC) con Toyota y conquistar en dos ocasiones las prestigiosas 24 Horas de Le Mans.

Sin embargo, pese a seguir compitiendo al máximo nivel a los 44 años, el asturiano atraviesa una de las etapas más complicadas de los últimos tiempos debido a los problemas de rendimiento y fiabilidad del Aston Martin AMR26.

Un fin de semana con dificultades desde el inicio

Los problemas de Alonso comenzaron incluso antes de la carrera. Tras una clasificación muy complicada, el asturiano reconoció que el resultado reflejaba el verdadero potencial del coche. “ No es sorpresa que hayamos calificado al fondo de la parrilla, ya que sabemos que éste es el nivel de rendimiento de nuestro coche ahora mismo ”, explicó el sábado en Montmeló.

El piloto también reveló que durante la sesión clasificatoria sufrió inconvenientes con la reducción de marchas, lo que hizo “muy difícil conducir el coche en cada vuelta de clasificación”.

A los problemas de rendimiento se sumó una nueva intervención técnica antes de la largada. Aston Martin decidió sustituir el ESME (Recinto Principal de Almacenamiento de Energía) y el MGU-K de su AMR26, motivo por el que Alonso tuvo que salir desde el pit lane en lugar de ocupar su posición en la parrilla.

Los pilotos a la salida del Gran Premio de Barcelona-Cataluña de Fórmula 1, este domingo. Alejandro García

El abandono en el GP de Barcelona agrava la crisis

La carrera de este domingo terminó confirmando los peores presagios para el español. Tras avanzar durante buena parte de la prueba, Alonso se vio obligado a detener su monoplaza en la novena de las catorce curvas del circuito catalán cuando se disputaba la vuelta 41 de las 66 programadas.

Según informó Aston Martin, el abandono se produjo por un problema de batería en el AMR26. Se trata del cuarto retiro de Alonso en las siete primeras carreras de la temporada, una estadística que refleja los serios inconvenientes de fiabilidad que viene arrastrando la escudería de Silverstone durante todo el año.

Un diagnóstico que Alonso ya había anticipado

Las dificultades vistas en Barcelona no fueron una sorpresa para el piloto español. Una semana antes, durante el Gran Premio de Mónaco, ya había admitido que el equipo atravesaba un momento muy delicado. “Hoy no hubo gran diferencia con respecto a ayer; simplemente no tenemos ritmo”, señaló Alonso tras una clasificación lejos de los puestos competitivos.

El asturiano explicó que Aston Martin arrastraba problemas de confianza con el coche y falta de agarre en la parte delantera durante todo el fin de semana en el Principado. “Albergábamos algunas esperanzas al llegar a Mónaco, pero no tenemos demasiada confianza en el coche”, reconoció el piloto, que consideró haber extraído el máximo rendimiento posible.

Hamilton se quedó con la victoria en Montmeló

Mientras Alonso volvía a marcharse sin puntos, el Gran Premio de Barcelona-Cataluña tuvo como gran protagonista a Lewis Hamilton. El británico logró su primera victoria desde que compite para Ferrari y alcanzó las 106 victorias en la Fórmula 1, ampliando su récord histórico.

Hamilton se impuso por delante de George Russell (Mercedes) y Lando Norris (McLaren), en una carrera en la que también abandonó el líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli.

El Mundial continuará dentro de dos semanas con el Gran Premio de Austria, donde Alonso buscará revertir una temporada que, hasta el momento, está marcada por la falta de competitividad y los constantes problemas mecánicos de Aston Martin.