Las declaraciones del rey Felipe VI sobre los abusos durante la conquista de América han provocado una reacción inmediata en el arco político español, reabriendo un debate histórico con fuerte impacto en la actualidad. Sus palabras, pronunciadas en un acto en Madrid, han sido interpretadas de forma dispar por el Gobierno de España, el Partido Popular (PP) y Vox. Mientras el Ejecutivo respalda sin matices al monarca, el Partido Popular pide contextualizar sus afirmaciones y Vox las rechaza de plano. Así, un episodio clave de la historia de España en América vuelve a instalarse en el centro de la discusión política, con lecturas enfrentadas sobre cómo interpretar el pasado compartido. Felipe VI realizó estas declaraciones durante una visita a una exposición en Madrid, donde señaló que en la conquista de América hubo “mucho abuso” y que algunos hechos, vistos con los valores actuales, “no pueden hacernos sentir orgullosos”. El rey Felipe VI matizó, sin embargo, que estos acontecimientos deben analizarse “en su justo contexto” y sin caer en un “excesivo presentismo moral”, apelando a una lectura histórica equilibrada de la conquista de América. Además, destacó que ya desde el inicio existieron debates éticos sobre el ejercicio del poder. Según explicó, las propias leyes impulsadas por los Reyes Católicos reflejaban un intento de protección que, en la práctica, no siempre se cumplió, lo que derivó en abusos durante la conquista. El Gobierno de España ha mostrado un apoyo total a las palabras del rey Felipe VI. La portavoz, Elma Saiz, aseguró que el Ejecutivo las suscribe “al 100%”, respaldando la idea de que hubo abusos en la conquista de América que hoy deben ser reconocidos. En la misma línea, el portavoz del PSOE, Patxi López, calificó estas declaraciones como “muy razonables” y defendió que ciertos hechos del siglo XVI son vistos hoy como “abusos y actuaciones lamentables” dentro de la historia de la conquista de América. Sin embargo, dentro del espacio de la izquierda, algunas formaciones consideran que el gesto es insuficiente. Desde Podemos, Ione Belarra afirmó que las palabras “no están a la altura de la memoria democrática”, mientras que otras voces reclaman una reflexión más profunda sobre las consecuencias de la conquista de América. Desde el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo optó por una posición más matizada ante las palabras del rey Felipe VI. El líder del PP pidió contextualizar la conquista de América y afirmó sentirse “orgulloso del legado español”, destacando elementos como la creación de universidades, hospitales y una comunidad cultural compartida. Feijóo también consideró que revisar con criterios actuales lo ocurrido en el siglo XV es un “disparate”, marcando distancia con la interpretación más crítica sobre los abusos en la conquista de América. Por su parte, Vox adoptó una postura mucho más contundente dentro del debate político en España. Su portavoz, Pepa Millán, aseguró que la conquista fue “la mayor obra evangelizadora y civilizadora” de la historia, defendiendo el papel de España y subrayando que se respetaron los derechos de los pueblos indígenas según las normas de la época. El partido también cuestionó el contexto en el que el rey realizó estas declaraciones y acusó al Gobierno de España de hacer un “uso perverso” de la institución monárquica. Las reacciones reflejan una división profunda sobre cómo interpretar la conquista de América, un debate que sigue marcando la agenda del arco político español.