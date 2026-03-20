Este viernes, durante sus encuentros con León XIV y, posteriormente, con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, el rey Felipe VI y la reina Letizia conversaron sobre la próxima visita del papa a España en junio. Asimismo, dialogaron de varios asuntos de actualidad relacionados con la situación del país y la necesidad de mantener un compromiso firme y constante en favor de la paz. Desde el Vaticano anunciaron en un comunicado: “Durante las cordiales conversaciones en la Secretaría de Estado se expresó satisfacción por las buenas relaciones entre la Santa Sede y España, que tendrán un momento significativo en el próximo Viaje Apostólico del Santo Padre” Luego, añadió la nota: “Se hizo referencia a algunas cuestiones de actualidad que conciernen a la situación del país y a la misión de la Iglesia en la sociedad” “Por último, se abordaron algunos temas de carácter regional e internacional, destacando la importancia de un compromiso constante en favor de la paz y del fortalecimiento de los principios y valores que constituyen la base de la convivencia internacional”, concluyó la Santa Sede. Los Reyes de España mantuvieron este viernes un encuentro de 50 minutos con el papa León XIV en la Santa Sede. Se trató de la primera audiencia que el pontífice concede a Felipe VI y Letizia, justo antes del viaje que el Santo Padre realizará a España el próximo mes de junio. Posteriormente, los monarcas se reunieron en la Secretaría de Estado con el cardenal Pietro Parolin y con el secretario para las Relaciones con los Estados y Organismos Internacionales, Paul Richard Gallagher. Acompañados por el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y por la embajadora de España ante la Santa Sede, Isabel Celáa, los Reyes llegaron a las 10:15 hora local (09:15 GMT) al Patio de San Dámaso. Allí fueron recibidos con todos los honores por un piquete de la Guardia Suiza. Siguiendo la tradición, la reina Letizia vistió de blanco —privilegio reservado a las reinas católicas— con un elegante vestido en ese tono y accesorios en beige. Tras la audiencia privada, los tres posaron para la fotografía oficial y, a continuación, los Reyes presentaron al pontífice a los miembros de la delegación española. Finalmente, se intercambiaron regalos como recuerdo de esta visita. Los Reyes entregaron al papa León XIV un facsímil del Libro de Horas de Felipe II, un manuscrito del siglo XVI que fue su obra predilecta y lo acompañó a lo largo de toda su vida. Se trata de la pieza más rica y emblemática salida del taller del Real Monasterio de El Escorial, donde aún se conserva. Además, le obsequiaron con una manta de butaca elaborada a mano en lana merina y seda natural por el taller textil Ábbate, perteneciente a la Alianza por la Lana, una iniciativa que busca destacar y promover la lana española de calidad. Al secretario de Estado, por su parte, le regalaron el libro de ensayos Sacred Spain. Art and Belief in the Spanish World. El pontífice, a su vez, correspondió con tres presentes para los Reyes: un libro dedicado al Palacio Apostólico, un relieve en bronce de la Virgen con el Niño y el mensaje oficial para la Jornada Mundial de la Paz. Tras la audiencia, los monarcas se dirigieron a la Basílica papal de Santa María la Mayor, en pleno centro de Roma. Allí, Felipe VI tomó posesión formal de su cargo como protocanónigo de la basílica, un privilegio secular reservado exclusivamente a la monarquía española. Fuente: EFE.