El Gobierno de España confirmó que mantendrá el diálogo político con Venezuela en un contexto de máxima tensión internacional. La posición fue expresada por la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, tras los últimos acontecimientos en el país latinoamericano.

“Se va a hablar con el Gobierno de Venezuela y también se va a hablar con los líderes de la oposición, como se ha venido haciendo durante todo este tiempo” Montse Mínguez

La dirigente socialista remarcó que España seguirá apostando por una vía diplomática amplia. El objetivo es sostener canales abiertos con todas las partes involucradas en el conflicto venezolano.

Corina Machado y Edmundo Gonzalez. Fuente: REUTERS Maxwell Briceno

España no reconoce al nuevo escenario político en Venezuela

Mínguez insistió en que España no reconocerá cambios de poder que vulneren el derecho internacional. Recordó que Madrid nunca avaló al Ejecutivo surgido tras las elecciones de 2024.

Según explicó, esa postura se mantiene tras la captura de Nicolás Maduro y la asunción interina de Delcy Rodríguez. “España, al igual que nunca reconoció el Gobierno del régimen de Maduro, tampoco va a reconocer ahora la invasión”, subrayó.

La portavoz defendió que el Ejecutivo español sostiene una posición alineada con principios internacionales. El foco está puesto en la legalidad, la soberanía y la solución política negociada.

Sánchez refuerza la defensa de la soberanía y el derecho internacional

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reforzó este lunes el mensaje de respeto a la soberanía de los Estados. Lo hizo tras las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre Groenlandia.

“España estará siempre en el compromiso activo con Naciones Unidas y en la plena solidaridad con Dinamarca y el pueblo de Groenlandia”, afirmó Sánchez en un mensaje difundido en la red social X.

El jefe del Ejecutivo remarcó que el respeto a la integridad territorial es un principio “innegociable”, desde Ucrania hasta Venezuela, pasando por Gaza.

La UE respalda la posición española frente a EE.UU.

Las declaraciones de Sánchez se alinean con otros líderes europeos. Desde Bruselas, la Comisión Europea reiteró su defensa de la soberanía nacional.

“La Unión Europea seguirá defendiendo los principios de la soberanía nacional, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras” Anitta Hipper.

Estas afirmaciones se produjeron después de que Trump insistiera en que Estados Unidos necesita Groenlandia por razones de “seguridad nacional”.