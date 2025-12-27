Alegría reivindica la vivienda pública ante el modelo de “negocio” que plantea el PP.

La candidata socialista a la presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha reivindicado este mediodía en Sabiñánigo (Huesca) la necesidad de activar una política de vivienda pública “de verdad”, frente al modelo planteado por el PP y Vox “de negocio y de privatización”.

“Defiendo, una vivienda pública, una vivienda asequible que permita sobre todo que los aragoneses y las aragonesas puedan vivir en su pueblo, puedan vivir en su ciudad, puedan vivir definitivamente en su comunidad autónoma”, ha dicho tras mantener encuentros con vecinos y trabajadores de la referida población altoaragonesa.

También destacó el refuerzo de la financiación autonómica y el impacto de los fondos europeos en Aragón.

En su visita a esta población junto a su alcaldesa socialista, Berta Fernández, Alegría ha recordado la importancia de que en territorios pirenaicos como éste, eminentemente turísticos y en el caso concreto de Sabiñánigo, también con un importante componente industrial, exista “vivienda accesible para todos”.

Financiación autonómica y recortes

Asimismo, la también secretaria general de los socialistas aragoneses ha defendido que la financiación autonómica ha experimentado estos años un “cambio sustancial” por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, con más de 300.000 millones de euros destinados a las comunidades.

En ese sentido, ha explicado que el incremento de 9.197 millones de euros aportados en los siete años por el actual Gobierno suponen un aumento del 42,7% respecto a los siete años de mandato del ejecutivo de Mariano Rajoy

Alegría reivindica la vivienda pública ante el modelo de “negocio” que plantea el PP. Fuente: EFE J.J.Guillen

“En total, más de 30.000 millones euros, que junto con los fondos europeos de recuperación y resiliencia captados están transformando Aragón y permitiendo modernizar” la comunidad, ha destacado la candidata socialista en sus declaraciones.

Tras visitar un bloque de viviendas cuya rehabilitación se ha realizado gracias a fondos europeos que han permitido mejoras en la climatización y aislamiento, Alegría ha precisado que estos fondos fueron “muy peleados” por el gobierno de Pedro Sánchez, pero, a su juicio, “están permitiendo cambiar y mejorar nuestro país y fundamentalmente Aragón”.

Fuente: EFE